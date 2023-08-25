Древній дракон із мушель. Знахідка розкриває секрети неолітичної культури Хуншань

Ця нова знахідка старіша, ніж знаменитий нефритовий дракон неолітичної культури Хуншань, що характеризується своїм характерним С-подібним дизайном.

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Нещодавно археологи виявили в місті Чифен, розташованому на півночі Китаю, фігурку, що нагадує дракона, ретельно виготовлену з мушель мідій. Значення цього відкриття полягає в тому, що воно заповнює прогалину в науковому осмисленні мотиву дракона на початкових етапах розвитку культури Хуншань, пише Global Times.

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Серед дослідники цієї знахідки стверджують, що вона є важливим кроком вперед у розпізнанні культурного та символічного гобелена регіону. Витончена мозаїка дракона, що має скромну довжину приблизно 20 сантиметрів, є композиційним витвором, геніально виготовленим із міріадів мушель мідій, які сходяться, щоб сформувати його черепні, тілесні та хвостові сегменти.

Відповідно до навколишнього оточення, розкопані артефакти знаходилися недалеко до залишків двох глиняних посудин, характерних для матеріальної спадщини культури Хуншань. Водночас артефакти демонструють ознаки, характерні для цього культурного середовища.

Помітно відрізняючись від свого попередника, С-подібного нефритового дракона, емблеми культури Хуншань, зображення мушлі мідії вирізняється майстерністю виконання та стилістичним оформленням. Очевидною є особлива витонченість, що породжує подобу реалізму, який пронизує зображення найдрібніших елементів, таких як зубний ряд, звивисте продовження хвоста та інші тонкощі скульптури.

Відходячи від традиційного С-подібного архетипу, що характеризується згорнутим тілом, нинішнє втілення визначає альтернативну фігуру з її широким і розгорнутим зображенням.

Інтерпретації археологів сходяться на думці, що нефритові артефакти, які досі зустрічалися, символічні для культури Хуншань, ймовірно, були призначені для шанованих місць, таких як освячені споруди або церемоніальні майданчики з підвищеним статусом.

На противагу цьому, дракон, знайдений під час нещодавніх досліджень, може слугувати свідченням духовних поглядів, які надихали мешканців скромніших осель.

Культура Хуншань, стійка грань епохи неоліту, наклала свій культурний відбиток на басейн річки Ляо в північно-східному Китаї. Географічні межі пам'яток Хуншань охоплюють величезні простори від регіону Внутрішня Монголія до Ляоніна, охоплюючи часовий континуум приблизно від 4700 до 2900 року до н. е.

Характерною рисою, що вирізняє цю культуру, є її вправне лапідарне мистецтво, з різьбленим нефритом, що символізує її мистецьку спадщину.

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