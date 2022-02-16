Китай звинуватив США у "роздуванні загрози війни" Росії проти України

У Китаї закликали західні країни припинити свої кампанії з дезінформації та зробити більше на благо миру, взаємної довіри та співпраці між країнами.

Китай звинуватив США у "роздуванні загрози війни та створенні напруженості", оскільки президент Сполучених Штатів Джо Байден сьогодні заявив, що понад 150 тисяч російських військових все ще перебувають біля кордонів України після оголошення Москвою про часткове відведення військ, повідомляє Reuters.

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"Такий наполегливий галас і дезінформація з боку деяких західних країн створять турбулентність і невизначеність у світі, повному проблем, і посилять страждання та розкол", — заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь на брифінгу в Пекіні в середу, 16 лютого.

Також він висловив сподівання, що "відповідні сторони" припинять свої кампанії з дезінформації та зроблять більше на благо миру, взаємної довіри та співпраці між країнами.

"Влада Китаю та Росії завжди працює над розвитком довгострокових відносин добросусідства та взаємовигідного співробітництва на основі неприєднання, неконфронтації та ненацілювання на треті країни", — додав Ван Веньбінь.

Зазначається, що деякі західні лідери, включаючи прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона, критикували Китай за його позицію щодо кризи на кордонах України.

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Нагадаємо, раніше країни Заходу закликали своїх громадян та дипломатів залишити Україну, оскільки будь-якої миті може статися вторгнення Росії. Кремль, у свою чергу, заперечує, що має якісь плани нападу на Україну.

15 лютого у Міноборони РФ заявили про початок відведення військ від кордонів з Україною.

Українська розвідка не побачила доказів відведення російських військ. Останній звіт української розвідки, складений у середу, не містить жодних доказів, що Росія відводить свої війська від кордонів України.

У Держдепі США заявили, що війська РФ продовжують прибувати до кордону України та висуватися на бойові позиції. США не зафіксували жодних значущих ознак деескалації та помітного відведення російських військ від українського кордону.