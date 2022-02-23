РФ готується до повномасштабного вторгнення в Україну в найближчі 48 годин — Newsweek

За інформацією журналістів, адміністрація голови Білого дому Джо Байдена вже звернулася до українського гаранта Володимира Зеленського. Також повідомляють, що інформацію американські чиновники отримали від розвідки.

Росія готується до повномасштабного вторгнення до України протягом 48 годин. Таку інформацію опублікувало видання Newsweek 23 лютого, посилаючись на власне джерело в розвідці США.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як пишуть журналісти, про можливе вторгнення протягом 48 годин адміністрація президента США Джо Байдена вже попередила президента Володимира Зеленського. За непідтвердженою інформацією з боку офіційних осіб, нібито такі дати вторгнення виданню надав представник американської розвідки.

Newsweek, посилаючись на розвідку, також говорить про прибуття російських військ, яких Москва називає миротворцями на територію ОРДЛО ще 21 лютого.

Також, за словами американського чиновника, вторгнення відбудеться не лише з боку тимчасово окупованих територій: планують великий наступ на Київ.

За інформацією Newsweek, другий американський чиновник повідомив виданню, що повномасштабний наступ розпочнеться після атаки хакера. До речі, потужну DDoS-атаку на державні сайти зафіксували сьогодні, 23 лютого. Проте, обидва чиновники нібито стверджують, що "плани Росії можуть змінюватись залежно від щоденних подій".

21 лютого президент Путін підписав указ про визнання незалежності "ЛДНР" і Росія ввела свої війська на територію ОРДЛО. Про те, що Росія готується до вторгнення і може завдати удару, після позачергового екстреного засідання "Україна-НАТО" 22 лютого заявив і генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. 22 лютого Володимир Зеленський оголосив про призов резервістів, а 23 лютого в Україні вводять надзвичайний стан.