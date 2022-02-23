В Україні розпочався призов резервістів: що потрібно знати

Призову підлягають резервісти від 18 до 60 років. Максимальний термін служби – один рік.

23 лютого, згідно з наказом Президента Володимира Зеленського, в Україні розпочався заклик резервістів оперативного резерву першої черги. Про це у Facebook повідомляє пресслужба командування Сухопутних військ України (СВ ЗСУ).

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Командування СВ ЗСУ нагадує, що Президент має право протягом доби призвати на службу резервістів у особливий період без оголошення мобілізації.

"Призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери, так і рядовий, сержантський склад. Призов розпочнеться із сьогоднішнього дня. Максимальний термін служби – 1 рік", — повідомляє командування Сухопутних військ.

Резервісти після призову будуть направлені на ті спеціальності та в ті частини, де вони раніше служили та підписали контракт для проходження служби в резерві.

Згідно з повідомленням командування СВ ЗСУ, резервісти повинні самостійно з'явитися до своїх військових частин або територіальних центрів комплектування та соцпідтримки (військкомати) після того, як отримають повістку або телефонний дзвінок.

"Якщо резервіст із тих чи інших причин, передбачених Законом, не може бути призваний, йому необхідно особисто надати документи, що підтверджують це. За неявку або ігнорування виклику передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність", — сказано в повідомленні.

Командування Сухопутних військ наголошує: за призваними резервістами будуть збережені їхні робочі місця та середньомісячна зарплата.

Резервісти оперативного резерву – це військовослужбовці, які звільняються зі строкової служби, служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які за своїми професійно-психологічними характеристиками та станом здоров'я придатні до служби у військовому резерві та відповідають вимогам проходження служби в резерві й отримали військову спеціальність.

Як раніше повідомляв Фокус, 22 лютого Президент України Володимир Зеленський оголосив про призов резервістів у особливий період через визнання Росією "незалежності" так званих "Л/ДНР", а також через дозвіл Ради Федерації РФ використовувати російські війська за кордоном. Президент також запевнив, що зараз немає потреби оголошувати загальну мобілізацію.

Нагадаємо, 18 лютого Президент РФ Володимир Путін підписав щорічний указ про призов резервістів на військові збори. Зазначимо, що цього року збори резервістів в РФ проводять раніше, ніж звичайно. Так, у 2021 році подібний указ вийшов у квітні, а у 2020 – у червні.