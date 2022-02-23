В Украине начался призыв резервистов: что нужно знать

Призыву подлежат резервисты от 18 до 60 лет. Максимальный срок службы — один год.

23 февраля, согласно приказу Президента Владимира Зеленского, в Украине начался призыв резервистов оперативного резерва первой очереди. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск Украины (СВ ВСУ).

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Командование СВ ВСУ напоминает, что Президент имеет право в течение суток призвать на службу резервистов в особый период без объявления мобилизации.

"Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. Призыв начнется с сегодняшнего дня. Максимальный срок службы – 1 год", — сообщает командование Сухопутных войск.

Призванные резервисты будут направлены на те специальности и в те части, где они ранее служили и подписали контракт для прохождения службы в резерве.

Согласно сообщению командования СВ ВСУ, резервисты должны самостоятельно явиться в свои воинские части или территориальные центры комплектования и соцподдержки (военкоматы) после того, как получат повестку или телефонный звонок.

"Если резервист по тем или иным причинам, предусмотренным Законом, не может быть призван, ему необходимо лично предоставить подтверждающие документы. За неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность", — сказано в сообщении.

Командование Сухопутных войск подчеркивает: за призванными резервистами будут сохранены их рабочие места и среднемесячная зарплата.

Резервисты оперативного резерва – это военнослужащие, которые увольняются со срочной службы, службы по призыву во время мобилизации, на особый период, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве и отвечают требованиям прохождения службы в резерве, и получили военную специальность.

Как ранее сообщал Фокус, 22 февраля Президент Украины Владимир Зеленский объявил о призыве резервистов в особый период из-за признания Россией "независимости" так называемых "Л/ДНР", а также из-за разрешения Совета Федерации РФ использовать российские войска за рубежом. Президент также заверил, что сейчас нет необходимости объявлять всеобщую мобилизацию.

Напомним, 18 февраля Президент РФ Владимир Путин, подписал ежегодный указ о призыве резервистов на военные сборы. Отметим, что в этом году сборы резервистов в РФ проводят раньш обычного. Так, в 2021 году подобный указ вышел в апреле, а в 2020 — в июне.