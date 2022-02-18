В России объявили сборы резервистов раньше обычного, — указ Путина

Согласно документу, есть несколько закрытых пунктов с пометкой "для служебного пользования". Сам указ был подписан на несколько месяцев раньше, чем в 2021-м и 2020-м годах.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 18 февраля, подписал ежегодный указ о призыве россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы в этом году, сообщает ТАСС.

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"Призывать в 2022 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", — говорится в указе.

Отмечается, что президентский указ вступает в силу со дня его опубликования.

Интересно, что в документе есть два закрытых пункта — 2 и 3 — с пометкой "для служебного пользования".

[ + – ] Указ Путина

Сборы находящихся в запасе Вооруженных сил граждан являются плановыми и проводятся ежегодно. На них резервисты совершенствуют свою боевую выучку. На основании указа президента мобилизационное управление Минобороны готовит директиву, которая поступает в военкоматы российских регионов. После этого военкоматы начинают рассылку повесток гражданам, находящимся в запасе.

Уточним, что предыдущий указ о сборе резервистов президент России подписал в апреле. А в 2020-м соответствующий указ был подписан в июне. Таким образом, в этом году военные сборы пребывающих в запасе собираются провести раньше, чем в предыдущие годы.

Отметим, что сейчас возле границ Украины находится около 190 000 солдат РФ. Представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что нынешнее скопление российских войск у наших границ является самым большим в Европе со времен Второй мировой войны.

Хотя Россия ранее заявляла о начале отвода своих войск, представители США утверждают, что на самом деле она нарастила военную группировку у границ Украины и готовится к атаке.