Возле границ Украины находится около 190 тысяч солдат РФ, - представитель США в ОБСЕ

В ходе своего выступления американский дипломат заявил, что нынешнее скопление российских войск у наших границ является самым большим со времен Второй мировой войны.

Соединенные Штаты до сих пор не наблюдают сокращения российских сил, сосредоточенных вокруг границ Украины. Майкл Карпентер, представитель США в ОБСЕ, на встрече в Германии заявил, что развертывание российских войск у границ Украины фактически увеличилось до 169 000 – 190 000 военнослужащих — это самое большое наращивание военной мощи в Европе со времен Второй мировой войны, сообщает CBS News.

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Такую версию подтвердил и министр обороны США Ллойд Остин во время своего визита в Польшу.

"Хотя Россия объявила, что возвращает свои войска в гарнизоны, мы еще не видели этого. На самом деле, мы видим, что в этот регион, в этот пограничный район, перебрасывается больше сил", — заявил Остин.

Мы также видим, как российские войска продолжают готовиться к атаке, — добавил министр обороны США.

Россия тем временем продолжает делать новые заявления о том, что некоторые ее солдаты и оружие возвращаются на свои базы после запланированных военных учений, даже несмотря на то, что Кремль заявил, что президент Владимир Путин лично проведет субботние масштабные военно-морские учения с участием ядерных сил страны.

Ранее Фокус сообщал, что колонны российской военной техники продолжают продвижение к границам Украины.

Около границы с Харьковской областью россияне разместили три военных базы с боевыми вертолетами.

Ранее разведка США сообщала, что отвод от границы российских войск был лишь уловкой, необходимой России для начала агрессии против Украины. В частности, перемещение военной техники через Крымский мост ставит своей целью ввести в заблуждение западные страны.