Біля кордонів України перебуває близько 190 тисяч солдатів РФ, — представник США в ОБСЄ

У ході свого виступу американський дипломат заявив, що нинішнє накопичення російських військ біля наших кордонів є найбільшим із часів Другої світової війни.

Сполучені Штати досі не спостерігають скорочення російських сил, зосереджених довкола кордонів України. Майкл Карпентер, представник США в ОБСЄ, на зустрічі в Німеччині заявив, що розгортання російських військ біля кордонів України фактично збільшилося до 169 000 — 190 000 військовослужбовців — це найбільше нарощування військової сили в Європі з часів Другої світової війни, повідомляє CBS News.

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Таку версію підтвердив і міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Польщі.

"Хоча Росія оголосила, що повертає свої війська в гарнізони, ми ще не бачили цього. Насправді ми бачимо, що в цей регіон, у цей прикордонний район, перекидається більше сил", — заявив Остін.

Ми також бачимо, як російські війська продовжують готуватися до атаки, додав міністр оборони США.

Росія тим часом продовжує робити нові заяви про те, що деякі її солдати та зброя повертаються на свої бази після запланованих військових навчань, навіть попри те, що Кремль заявив, що президент Володимир Путін особисто проведе суботні масштабні військово-морські навчання за участю ядерних сил країни.

Раніше Фокус повідомляв, що колони російської військової техніки продовжують рух до кордонів України.

Біля кордону з Харківською областю росіяни розмістили три військові бази з бойовими вертольотами.

Раніше розвідка США повідомляла, що відведення від кордону російських військ було лише хитрістю, необхідною Росії для початку агресії проти України. Зокрема, переміщення військової техніки через Кримський міст ставить за мету ввести в оману західні країни.