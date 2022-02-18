Розвідка США стверджує, що відведення російських військ було хитрощами, — WP

Імовірне переміщення військ РФ у пункт постійної дислокації є частиною кампанії Росії з дезінформації, покликаної ввести в оману США спробу приховати справжні наміри.

Офіційні особи США мають розвідувальні дані, які доводять, що оголошене Росією відведення військ від кордону України було навмисними хитрощами, щоб ввести Захід в оману. Про це повідомляє Тhе Washington Post.

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Напередодні Міноборони Росії опублікувало відео руху ешелону військової техніки ЗС РФ Кримським мостом, супроводжувавши повідомленням про те, що військова техніка Південного військового округу (ПВО) нібито переміщається до пункту постійної дислокації. Відео опубліковано в контексті заяв офіційних осіб Кремля про відведення Росією підрозділів своїх збройних сил від кордонів з Україною.

Проте американські чиновники тепер вважають, що це була лише спроба приховати справжні наміри Росії у регіоні. За словами офіційних осіб, російські війська продовжують нарощувати свої сили поблизу кордону України, а обстріл на Донбасі посилився, що перекреслює надії Вашингтона запобігти війні.

Невтішні коментарі дав і президент США Джо Байден, який сказав, що загроза вторгнення залишається дуже високою і що Росія, можливо, створює для цього привід.

"У нас є підстави вважати, що вони беруть участь у помилковій операції, щоб отримати привід для вторгнення. У нас є всі ознаки того, що вони готові увійти до України за моїми відчуттями, це відбудеться найближчими днями", — зазначив Байден.

Видання пише, що уявне відведення військ є частиною кампанії з дезінформації, покликаної ввести в оману Сполучені Штати. Крім того, розвіддані говорять про спецоперацію, що готується Москвою, під "чужим прапором" із застосуванням хімічної зброї, після якої РФ хоче перекласти всю відповідальність на американців, звинувативши їх у знищенні цивільних осіб на Донбасі.

Відповідь Кремля

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін відкинув звинувачення, заявивши, що західні країни зайняли "страусову позицію" щодо України і не змогли чинити тиск на Київ, щоб змусити його виконати мирні угоди 2015 року.

Міністр сказав, що США в межах своїх зусиль щодо запобігання тому, що, за словами американських офіційних осіб, може стати нападом на Україну, створили помилкові очікування щодо Російського військового вторгнення.

"Оголошена дата так званого вторгнення вже позаду", — сказав із сарказмом Вершинін.

Нагадаємо, що за даними штабу ООС, російські окупаційні сили під час обстрілу пошкодили будівлю дитячого садка в Станиці Луганській. Повідомляється про двох дорослих постраждалих, які отримали контузії.

Коментуючи цю подію, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що обстріл дитячого садка є "операцією під чужим прапором, спрямованою на дискредитацію українців".