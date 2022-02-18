Разведка США утверждает, что отвод российских войск был уловкой, — WP

Вероятное перемещение войск РФ в пункт постоянной дислокации является частью кампании России по дезинформации, призванной ввести в заблуждение США в попытке скрыть истинные намерения.

Официальные лица США обладают разведывательными данными, которые доказывают, что объявленный Россией отвод войск от границы Украины был преднамеренной уловкой, чтобы ввести Запад в заблуждение. Об этом сообщает Тhе Washington Post.

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Накануне Минобороны России опубликовал видео движения эшелона военной техники ВС РФ по Крымскому мосту, сопроводив сообщением о том, что военная техника Южного военного округа (ЮВО) якобы перемещается в пункт постоянной дислокации. Видео опубликовано в контексте заявлений официальных лиц Кремля об отводе Россией подразделений своих вооруженных сил от границ с Украиной.

Однако американские чиновники теперь считают, что это была лишь попытка скрыть истинные намерения России в регионе. По словам официальных лиц, российские войска продолжают наращивать свои силы вблизи границы Украины, а обстрелы на Донбассе усилились, что перечеркивает надежды Вашингтона предотвратить войну.

Неутешительные комментарии дал и президент США Джо Байден, который сказал, что угроза вторжения остается "очень высокой" и что Россия, возможно, создает для этого предлог.

"У нас есть основания полагать, что они участвуют в ложной операции, чтобы получить повод для вторжения. У нас есть все признаки того, что они готовы войти в Украину по моим ощущениям, это произойдет в ближайшие несколько дней", — отметил Байден.

Издание пишет, что мнимый отвод войск является частью кампании по дезинформации, призванной ввести в заблуждение Соединенные Штаты. Кроме того, разведданные говорят о готовящейся Москвой спецоперации, под "чужим флагом" с применением химического оружия, после которой РФ хочет переложить всю ответственность на американцев, обвинив их в уничтожении гражданских лиц на Донбассе.

Ответ Кремля

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин отверг обвинения, заявив, что западные страны заняли "страусиную позицию" в отношении Украины и не смогли оказать давление на Киев, чтобы заставить его выполнить мирные соглашения 2015 года.

Министр сказал, что США в рамках своих усилий по предотвращению того, что, по словам американских официальных лиц, может стать нападением на Украину, создали ложные ожидания относительно Российского военного вторжения

"Объявленная дата так называемого вторжения уже позади", — сказал с сарказмом Вершинин.

Напомним, что по данным штаба ООС российские оккупационные силы во время обстрела повредили здание детского сада в Станице Луганской. Сообщается о двух взрослых пострадавших, которые получили контузии.

Комментируя данное событие премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обстрел детского сада является "операцией под чужим флагом, направленной на дискредитацию украинцев".