У Росії оголосили збори резервістів раніше, ніж звичайно, — указ Путіна

Згідно з документом, є кілька закритих пунктів із позначкою "для службового користування". Сам указ був підписаний на кілька місяців раніше, ніж у 2021-му та 2020-му роках.

Президент Російської Федерації Володимир Путін у п'ятницю, 18 лютого, підписав щорічний указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори цього року, повідомляє ТАСС.

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"Призвати у 2022 році громадян РФ, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних силах РФ, військах національної гвардії РФ, органах державної охорони та органах Федеральної служби безпеки", — йдеться в указі.

Зазначається, що президентський указ набирає чинності з дня його опублікування.

Цікаво, що в документі є два закриті пункти — 2 та 3 — із позначкою "для службового користування".

[ + – ] Указ Путіна

Збори громадян, які перебувають у запасі Збройних сил, є плановими і проводяться щорічно. На них резервісти вдосконалюють свій бойовий вишкіл. На підставі указу президента мобілізаційне управління Міноборони готує директиву, яка надходить у військкомати російських регіонів. Після цього військкомати розпочинають розсилання повісток громадянам, які перебувають у запасі.

Уточнимо, що попередній указ про збір резервістів президент Росії підписав у квітні. А 2020-го відповідний указ був підписаний у червні. Таким чином, цього року військові збори тих, хто перебуває у запасі, збираються провести раніше, ніж у попередні роки.

Зазначимо, що зараз біля кордонів України перебуває близько 190 тисяч солдатів РФ. Представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що нинішнє накопичення російських військ біля наших кордонів є найбільшим у Європі з часів Другої світової війни.

Хоча Росія раніше заявляла про початок відведення своїх військ, представники США стверджують, що насправді вона наростила військове угрупування біля кордонів України та готується до атаки.