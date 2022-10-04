Три этапа и без санкций: в США предложили план ограничения цен на нефть из РФ

При этом цена, по которой будут ограничены продажи российской нефти, еще не определена.

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С 5 декабря 2022 года страны G7 планируют ввести ограничение цены на нефть для России. Тем временем в США хотят, чтобы ограничения цен на российское черное золото было поэтапным, сообщает издание Reuters.

По словам представителя Казначейства США Бена Харриса, цена, по которой будут ограничены продажи российской нефти, еще не определена. Ожидается, что страны G7 будут придерживаться плана, который предусматривает:

ограничение стоимости сырой нефти

ограничение стоимости дизельного топлива

ограничение стоимости самых дешевых видов нефтепродуктов

Бен Харрис также отметил, что США не будут применять вторичные санкции против тех, кто станет покупать нефть из РФ по цене выше предельной. А если российская нефть пройдет существенную переработку в другой стране, то она уже не будет считаться российской.

Напомним, Фокус в своем обзоре "Принуждение к поражению. Как долго Россия сможет вести войну без нефтедолларов" детально анализирует, как будут действовать нефтяные санкции против России.

Опрошенные Фокусом эксперты предполагают, что ограничение цены на нефть для России будет действовать через страхование нефтяных танкеров.

Агия Загребельская, основательница "Лига антитраста" описывает действие механизма следующим образом:

Покупатели нефти, которые в совокупности составляют около 80% мирового ВВП, добровольно обяжутся покупать российскую нефть по заранее определенной цене

Страховые и логистические компании, которые контролируют более 50% мирового рынка перевозок нефти по морю, откажутся страховать и перевозить нефть, цена которой будет выше установленной.

"Нефть сортов российского происхождения нельзя будет вывозить через порты, поскольку страхование таких танкеров будет запрещено. То есть G7 закроет для российских сортов нефти URALS и SOKОL большинство рынков", — комментирует Виталий Шапран, член Совета НБУ.

Ранее Фокус со ссылкой на иностранные СМИ сообщал, что Россия по-прежнему получает рекордную прибыль от ископаемого топлива, благодаря чему может себе позволить финансировать войну в Украине.