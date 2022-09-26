В обход "Газпрома": Польша подписала с Норвегией 10-летний контракт на поставки газа

Нефтегазовые компании-партнеры планируют использовать газопровод Baltic Pipe, строительство которого завершилось на прошлой неделе.

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Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG и норвежская группа Equinor подписали контракт на поставку 2,4 млрд кубометров газа в год с норвежского континентального шельфа. Об этом сообщает пресс-служба польской компании.

Как уточняется, польская и норвежская стороны подписали контракт сроком на десять лет.

Газ будет транспортироваться по газопроводу Baltic Pipe, об окончании строительства которого стало известно на прошлой неделе. Торжественное открытие газопровода в Польше намечено на завтра, 27 сентября. Работы по строительству газопровода продолжались на протяжении двух лет.

"Подписанный контракт на поставку газа через газопровод Baltic Pipe значительно укрепляет энергетическую безопасность нашей страны", –– прокомментировала президент правления PGNiG Ивона Ваксмундзка-Олейничак.

Объемы поставок по польско-норвежскому соглашению составляют примерно 15% среднегодового потребления газа в Польше.

Baltic Pipe начнет работать с 1 октября. Газ будет поступать как с норвежского месторождения Тролль, так и из других газовых скважин. На полную свою мощность с максимальной пропускной способностью в 10 млрд кубометров в год газопровод выйдет с 1 января 2023 года.

PGNiG зарезервировала для себя около 8 млрд кубометров. Частично Польша будет обеспечить себя за счет собственной добычи газа в Норвегии, которая сегодня достигает 3 млрд кубометров. В будущем ее надеются нарастить до до 4 млрд кубометров в год.

Напомним, Россия может потерять еще один заработок на странах Европы. Власти Польши, Ирландии, Литвы, Эстонии и Латвии предлагают Евросоюзу еще больше ужесточить экономические санкции против России, запретив стране-агрессору заниматься импортом алмазов.

Ранее мы рассказывали хватит ли Украине зимой запасов природного газа. В "Нафтогазе" уверяют, что ситуация под контролем: Украина планирует к ноябрю 2022 года накопить в ПХГ 14,4-15 млрд. кубометров. Это тот объем, который нужен Украине, чтобы относительно безопасно пройти отопительный сезон, нивелируя риск возникновения дефицита газа.