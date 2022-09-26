В обхід "Газпрому": Польща підписала з Норвегією 10-річний контракт на постачання газу

Нафтогазові компанії-партнери планують використати газопровід Baltic Pipe, будівництво якого завершилося минулого тижня.

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Польська державна нафтогазова компанія PGNiG і норвезька група Equinor підписали контракт на постачання 2,4 млрд кубометрів газу на рік із норвезького континентального шельфу. Про це повідомляє пресслужба польської компанії.

Як уточнюється, польська та норвезька сторони підписали контракт терміном на десять років.

Газ транспортуватимуть газопроводом Baltic Pipe, про закінчення будівництва якого стало відомо минулого тижня. Урочисте відкриття газопроводу в Польщі заплановано на завтра, 27 вересня. Роботи щодо будівництва газопроводу тривали протягом двох років.

"Підписаний контракт на постачання газу через газопровід Baltic Pipe значно зміцнює енергетичну безпеку нашої країни", — прокоментувала президентка правління PGNiG Івона Ваксмундзка-Олійничак.

Обсяги постачання за польсько-норвезькою угодою становлять приблизно 15% середньорічного споживання газу в Польщі.

Baltic Pipe розпочне роботу з 1 жовтня. Газ надходитиме як із норвезького родовища Троль, так і з інших газових свердловин. На повну свою потужність із максимальною пропускною спроможністю 10 млрд кубометрів на рік газопровід вийде з 1 січня 2023 року.

PGNiG зарезервувала для себе близько 8 млрд кубометрів. Частково Польща забезпечить себе за рахунок власного видобутку газу в Норвегії, який сьогодні сягає 3 млрд кубометрів. У майбутньому його сподіваються наростити до 4 млрд кубометрів на рік.

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Раніше ми розповідали, чи вистачить Україні взимку запасів природного газу. У "Нафтогазі" запевняють, що ситуація під контролем: Україна планує до листопада 2022 року нагромадити в ПСГ 14,4-15 млрд кубометрів. Це той обсяг, який потрібний Україні, щоб щодо безпечно пройти опалювальний сезон, нівелюючи ризик виникнення дефіциту газу.