Освободили из плена: домой вернулись 22 бойца Вооруженных сил, — ОП (фото, видео)

Среди освобожденных военнослужащих есть раненые, которым пообещали оказать медицинскую помощь. Также все военные пройдут курс физической и психологической реабилитации.

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7 августа из плена освободили более двух десятков украинских защитников. Новостью поделился в соцсетях руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Сегодня вернули домой из плена еще 22 украинских воинов. Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях, среди освобожденных есть раненые", — написал чиновник.

Руководитель ОП проинформировал, что самому старшему из освобожденных бойцов 54 года, а самому молодому — 23 года. Ермак заверил, что все освобожденные воины пройдут курс реабилитации и реинтеграции, а также получат необходимое лечение.

"Спасибо Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными, всей нашей команде за эту работу. Должны выполнить задачу президента и вернуть всех наших людей", — подчеркнул он.

Пресс-служба Координационного штаба опубликовала снимки с освобожденными из плена защитниками и добавила, что после обмена они традиционно получили набор самых необходимых вещей и средства для связи с родными.

Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

Напомним, 7 августа в Главном управлении разведки Минобороны рассказали об успешных операциях на левобережье Херсонщины. Спецназовцам ГУР удалось ликвидировать отряд элитных ракетных войск РФ.

Также 7 августа из сводки Генштаба ВСУ стало известно, что количество уничтоженных российских армейцев в течение полномасштабной войны на территории Украины уже превысило 250 тысяч. Только за прошедшие сутки защитникам удалось ликвидировать 540 оккупантов.