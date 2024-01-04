Треба повертати за будь-яку ціну: політолог Євген Магда про повернення українських полонених

Завдяки обміну полоненими Путін зараз набирає політичні бали перед своїм переобранням. Україна повинна транслювати на Захід та глобальний Південь свою інформацію про обстріли українських міст, вважає директор інституту світової політики Євген Магда.

Related video

Глобальний Схід та Південь виступають за власні інтереси в протистоянні Росії та України, тому намагається заробити політичні бали на миротворчій діяльности, на тому ж самому обміні полоненими, про який допомогли домовитись ОАЕ. Посередництво в обміні полоненими — це абсолютно гуманітарний процес, а наших полонених треба повертати у будь-який спосіб. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив директор інституту світової політики Євген Магда.

Подібних посередників в обміні полоненими може бути кілька, зазначає експерт, головне, щоб вони могли домовитись із Києвом та Москвою про нові обміни. На сьогодні, нажаль, ще тисячі українських захисників все ще залишаються в полоні окупантів.

Хоча, на думку Євгена Магди, Кремль залюбки влаштовую показові судові процеси над полоненими з "Азовсталі" та іншими військовими ЗСУ цього разу Путін намагається набрати більше політичних балів перед своїми перевиборами шляхом повернення з полону російських солдатів. Експерт сумнівається, що ОАЕ пообіцяли щось Путіну за рахунок України чи власний рахунок.

Щодо ситуації з ракетними обстрілами Бєлгорода в якості відповідей на обстріли українських міст, то на думку політолога, Росія намагається використати своїх власних агентів впливу в Європі, щоб звинуватити Україну. Проте, не всі європейські діячі, які закликають припинити обстріли чи війну, є агентами Кремля, але спецслужби РФ вдало знаходять і використовують таких людей у своїх цілях.

"У наших реаліях це означає, що Україна повинна транслювати на Захід та глобальний Південь свою інформацію про обстріли українських міст з боку окупантів, — акцентує Євген Магда. — Це можна зробити, наприклад, через долі конкретних людей, що вижили та через долі родин, в яких хтось з близьких загинув через обстріли РФ".

Експерт зазначає, що ми маємо наголошувати на зрозумілому гуманістичному принципі, що життя кожної людини є унікальним та неповторним. Україна не може ігнорувати смерті власних громадян. Конкретні приклади жертв російських обстрілів здатні зачепити краще, ніж будь-які політичні заяви.

"Крім того, РФ зараз буде намагатись дискредитувати західну зброю, яка постачається Україні, як знаряддя вбивства мирних росіян, — акцентує Євген Магда. — Своєю чергою ми маємо говорити, що 10 збитих "Кинджалів" є рекордом для західного ВПК, адже розробники ППО Patriot не закладали таку можливість в свої системи".

Україні постійно потрібно говорити, що якби не західні системи ППО, то загинуло б ще більше українців. Це той елемент, який Україна повинна використовувати під час боротьби за збільшення допомоги й за демонстрацію того, що РФ треба зупинити в будь-який спосіб.

Повна розмова з Євгеном Магдою незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус повідомляв, що на думку політичного оглядача Леоніда Швеця в ЄС готові робити все для підтримки України. Своєю чергою НАТО зміцнить позиції завдяки Фінляндії та Швеції.