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Военный Фокус Российско-украинская война

Сотрудники ГУР "положили" сервер спецсвязи Министерства обороны РФ (фото)

группа минобороны, минобороны рф, хакерская атака, кибер атака, разведка
Фото: РИА | ВС РФ

В результате кибератаки прекращен обмен информацией между подразделениями Минобороны России, которые пользовались указанным расположенным в Москве сервером.

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У Министерства обороны РФ благодаря ГУР МО Украины 30 января возникли проблемы со спецсвязью. Киберспециалисты военной разведки Украины "положили" сервер МО РФ в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует — 30 января 2024 года в результате кибератаки "лег" сервер Министерства обороны государства-агрессора России, который использовался для спецсвязи. Операцию в киберпространстве противника осуществили специалисты ГУР МО Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате кибератаки подразделения Минобороны РФ, которые пользовались указанным расположенным в Москве сервером не могут обмениваться информацией.

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В ГУР также сообщили, что ранее в российском оборонном ведомстве хвастались, что программное обеспечение на их сервере было утверждено ФСБ РФ как соответствующее государственным стандартам защиты информации.

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Соответствующий софт устанавливали на различных стратегических объектах государственного сектора РФ, в частности — военных.

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Напомним, что 12 декабря киберспециалисты ГУР Минобороны осуществили спецоперацию на территории РФ и взломали Федеральную налоговую службу страны-агрессора.

20 декабря сообщалось, что украинские хакеры уничтожили IT-инфраструктуру крупнейшей российской частной компании по водоснабжению "Росводоканал".