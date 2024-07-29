Хакери ГУР атакували "Центральний банк Росії": якої шкоди зазнали росіяни

У "Центробанку" визнали факт ураження, у результаті якого його ресурси стали недоступними для користувачів.

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29 липня "Центральний банк Росії" атакували кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які вже майже тиждень здійснюють наймасштабнішу DDOS-атаку проти російської інтернет-інфраструктури. Про це Фокусу повідомили джерела у спецслужбах.

Приблизно об 11:00 за місцевим часом ресурси "Центрального банку Росії", якій фінансово підтримує російську агресію проти України, працюють зі значними перебоями або взагалі недоступні для користувачів. У самій фінансовій установі визнають факт кіберудару та зазначають, що інтенсивність атаки зростає.

Крім того, російські користувачі не можуть скористатися онлайн-сервісами "Газпромбанку" та банку "Зеніт". Ситуацію ускладнює і відсутність стабільного інтернет-зв’язку, позаяк найбільші провайдери телекомунікаційних послуг у РФ також зазнають систематичних кіберударів. Зокрема атака здійснюється по провайдеру МТС, користувачі якого не можуть повноцінно скористатися послугами вже третю добу.

Центральний банк Російської Федерації ("Банк Росії") — головний банк першого рівня, головний емісійний, грошово-кредитний інститут російської федерації, який розробляє і реалізує у взаємодії з урядом Росії єдину державно-кредитну політику і наділений особливими повноваженнями, зокрема, правом емісії грошових знаків та регулювання діяльності банків.

Нагадаємо, що безпрецедентна кібератака на російські сервіси, які фінансують військово-промисловий комплекс РФ, триває з 23 липня. Вона уразила "ВТБ-Банк", "Альфа Банк", "СберБанк", "Райффайзен банк", "РСХБ Банк", "Росбанк", "Газпромбанк", "Т-Банк", "іБанк", банк "Дом.РФ". Також атаковані брокерські додатки, банкомати, російські соціальні мережі та месенжери, інтернет-провайдери, національні платіжні системи. Як повідомляють джерела в ГУР МОУ, операція проти фінансових установ держави-агресорки триває.

Раніше писали, що на початку липня хакери ГУР здійснили найпотужнішу в історії кібератаку на провайдерів РФ. В результаті Мінімум 250 тисяч абонентів залишилися без зв'язку на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Криму. Постраждали мережі як клієнтів, так і операторів, які користувалися ураженою інфраструктурою. Значна кількість абонентів знаходилися без інтернету понад 48 годин.