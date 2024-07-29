Хакеры ГУР атаковали "Центральный банк России": какой ущерб понесли россияне

В "Центробанке" признали факт поражения, в результате которого его ресурсы стали недоступными для пользователей.

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29 июля "Центральный банк России" атаковали киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые уже почти неделю осуществляют самую масштабную DDOS-атаку против российской интернет-инфраструктуры. Об этом Фокусу сообщили источники в спецслужбах.

Примерно в 11:00 по местному времени ресурсы "Центрального банка России", которой финансово поддерживает российскую агрессию против Украины, работают со значительными перебоями или вообще недоступны для пользователей. В самом финансовом учреждении признают факт киберудара и отмечают, что интенсивность атаки растет.

Кроме того, российские пользователи не могут воспользоваться онлайн-сервисами "Газпромбанка" и банка "Зенит". Ситуацию осложняет и отсутствие стабильной интернет-связи, поскольку крупнейшие провайдеры телекоммуникационных услуг в РФ также подвергаются систематическим киберударам. В частности атака осуществляется по провайдеру МТС, пользователи которого не могут полноценно воспользоваться услугами уже третьи сутки.

Центральный банк Российской Федерации ("Банк России") — главный банк первого уровня, главный эмиссионный, денежно-кредитный институт российской федерации, который разрабатывает и реализует во взаимодействии с правительством России единую государственно-кредитную политику и наделен особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков.

Напомним, что беспрецедентная кибератака на российские сервисы, которые финансируют военно-промышленный комплекс РФ, продолжается с 23 июля. Она поразила "ВТБ-Банк", "Альфа Банк", "СберБанк", "Райффайзен банк", "РСХБ Банк", "Росбанк", "Газпромбанк", "Т-Банк", "иБанк", банк "Дом.РФ". Также атакованы брокерские приложения, банкоматы, российские социальные сети и мессенжеры, интернет-провайдеры, национальные платежные системы. Как сообщают источники в ГУР МОУ, операция против финансовых учреждений государства-агрессора продолжается.

Ранее писали, что в начале июля хакеры ГУР совершили самую мощную в истории кибератаку на провайдеров РФ. В результате минимум 250 тысяч абонентов остались без связи на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму. Пострадали сети как клиентов, так и операторов, которые пользовались пораженной инфраструктурой. Значительное количество абонентов находились без интернета более 48 часов.