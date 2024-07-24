"Сбербанк" и другие "лежат": ГУР "хакнуло" банковскую систему в России (скриншоты)

Россияне жалуются, что не имеют связи и мобильного интернета, а также доступа к цифровым услугам целого ряда основных банков. В разведке предупредили, что кибератака еще не завершена.

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Утром 23 июля специалисты Главного управления разведки (ГУР) Минобороны атаковали банковскую систему РФ. Об этом 24 июля Фокусу сообщили источники издания.

В результате массированной кибератаки была прекращена или значительно затруднена работа платежных систем, приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте и т.д. Кроме того, в России фиксируют перебои в работе основных мобильных операторов и интернет-провайдеров.

"Пользователи на всей территории РФ жалуются на то, что не могут воспользоваться цифровыми услугами сразу ряда основных банковских учреждений РФ. В частности, онлайн-сервисы не работают или существенно деградировали в "Альфа-банке", "Сбербанке", "Райффайзен банке", "ВТБ Банке", "РСХБ Банке", "Газпромбанке", "Т-Банке", онлайн-банкинге iBank", — отметили источники.

Фото: Фокус Фото: Фокус Фото: Фокус Фото: Фокус

Также в результате кибератаки была заблокирована или ощутимо нарушена работа национальных платежных систем в России — "Системы быстрых платежей" и "Национальной системы платежных карт". Россияне массово жалуются, что не могут воспользоваться мобильной связью или интернетом операторов "Билайн", "Мегафон", "Теле2" и "Ростелеком".

Жалобы россиян на перебои из-за кибератаки ГУР Фото: Фокус Жалобы россиян на перебои из-за кибератаки ГУР Фото: Фокус

В РФ уже признали, что массовый сбой — результат атаки "политически мотивированных хакеров". Однако в разведке подчеркнули, что кибератака еще продолжается и пока далека от завершения.

Источники заверили, что перебои помогают стране-агрессору избавиться от влияния "натовского интернета", а вместе с онлайн-сервисами исчезают и "вражеские либеральные ценности". Кремлю предложили воплотить в жизнь импортозамещение и вернуться к "наскальной бухгалтерской живописи".

Последствия кибератаки ГУР Фото: Фокус

"Мы со своей стороны прилагаем все усилия, чтобы ускорить этот процесс и вернуть московитов во времена, когда никакой биткоин, биржевая акция или даже доллар никак не влиял на их жизнь. Ведь они банально не будут иметь к этому доступа", — добавил собеседник Фокуса.

Напомним, 23 июля в ОСГВ "Хортица" сообщили о ликвидации российского штурмовика Су-25. Вражеский самолет сбили на Покровском направлении.

Вечером 23 июля стало известно, что ВМС ВСУ существенно повредили российский паром "Славянин". Судно использовалось для перевозок в военных целях и подверглось удару в порту "Кавказ".