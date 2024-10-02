Вывезли более сотни украинцев: ГУР осуществило успешную спецоперацию в Ливане
Как отметили в МИД, кроме украинцев украинским разведчикам удалось эвакуировать из Ливана граждан Польши, Бразилии, Чехии и других государств.
В ходе успешной операции Главному управлению разведки Министерства обороны Украины удалось эвакуировать 134 украинцев из Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.
"1 октября 2024 года по поручению Президента Украины Министерство иностранных дел Украины и Главное управление разведки Министерства обороны успешно осуществили очередную операцию по эвакуации граждан, которые находились в Ливане. Всего эвакуировали 179 человек, в том числе 134 гражданина Украины", — говорится в сообщении.
В МИД уточнили, что среди украинцев были 112 взрослых и 22 ребенка. Среди 45 эвакуированных Украиной иностранцев были граждане:
- Польши;
- Чехии;
- Литвы;
- Молдовы;
- Бразилии;
- Ливана.
"Эта операция стала частью более широких усилий по возвращению украинских граждан из-за ухудшения безопасности и экономической ситуации в регионе", — отметили в пресс-службе.
Там также напомнили, что всего в рамках трех эвакуационных миссий из Ливана было эвакуировано 234 человека, в том числе 189 граждан Украины и 45 иностранцев.
Напомним, 30 сентября Армия Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей приграничных поселений на юге Ливана эвакуироваться.
1 октября Израиль официально объявил, что начал наземную операцию на юге Ливана.