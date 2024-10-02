Вивезли понад сотню українців: ГУР здійснило успішну спецоперацію в Лівані

Як зазначили в МЗС, крім українців українським розвідникам вдалось евакуювати з Лівану громадян Польщі, Бразилії, Чехії та інших держав.

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В ході успішної операції Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України вдалось евакуювати 134 українців з Лівану. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

"1 жовтня 2024 року за дорученням Президента України Міністерство закордонних справ України та Головне управління розвідки Міністерства оборони успішно здійснили чергову операцію з евакуації громадян, які перебували в Лівані. Всього евакуювали 179 осіб, зокрема 134 громадянина України", — йдеться у повідомленні.

В МЗС уточнили, що серед українців були 112 дорослих та 22 дитини. Серед 45 евакуйованих Україною іноземців були громадяни:

Польщі;

Чехії;

Литви;

Молдови;

Бразилії;

Лівану.

"Ця операція стала частиною ширших зусиль з повернення українських громадян через погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні", — зазначили у пресслужбі.

Там також нагадали, що загалом у рамках трьох евакуаційних місій з Лівану було евакуйовано 234 особи, зокрема 189 громадян України та 45 іноземців.

Нагадаємо, 30 вересня Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) закликала мешканців прикордонних поселень на півдні Лівану евакуюватися.

1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив, що почав наземну операцію на півдні Лівану.