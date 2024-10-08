День народження Путіна: про главу Кремля забули навіть ті, хто допомагає РФ воювати з Україною

За словами журналістів, глава КНДР Кім Чен Ин, голова КНР Сі Цзіньпін та іранський аятола Алі Хаменеї — у списку керівників держав, які проігнорували день народження Путіна.

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У понеділок 7 жовтня глава Кремля Володимир Путін відзначив 72 день народження. Однак небагато людей вирішили його привітати. Це помітило видання Politico.

За словами журналістів, серед тих, хто привітав Путіна, були білоруський політик Олександр Лукашенко, а також глава Чечні Рамзан Кадиров.

Так, Лукашенко у своєму привітанні з нагоди дня народження висловив захоплення.

"Ваше глибоке розуміння історичної місії Росії, особиста відповідальність за долю народу і Вітчизни стали надійною гарантією зміцнення її державності та суверенітету", — заявив він.

А ось Кадиров у вітальному повідомленні заявив таке:

"Сьогодні, друзі, день народження нашого національного лідера, Верховного Головнокомандувача, Президента Росії Володимира Путіна!".

"Безумовно, це знаменний день для всієї нашої Вітчизни", — додав Кадиров.

Крім того, як зазначило видання, Путіна також привітав прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

"Вважаємо, що на даному етапі особливої важливості набуває необхідність послідовних дій, спрямованих на зміцнення взаємовигідного співробітництва між Республікою Вірменія та Російською Федерацією у всіх сферах, що становлять взаємний інтерес", — написав він.

Однак, як зазначили журналісти, інші так звані "друзі" Путіна його не привітали. Йдеться про главу КНДР Кім Чен Ина, а також про китайського лідера Сі Цзіньпіна та іранського аятолу Алі Хаменеї.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Путін перестав літати в резиденцію в Сочі, бо боїться українських дронів. Удари БПЛА по Краснодарському краю в 2023 році налякали російського диктатора. Після чого він не відвідує свої резиденції біля Сочі на узбережжі Чорного моря, хоча раніше там міг перебувати по 30 днів і більше на рік.