День рождения Путина: о главе Кремля забыли даже те, кто помогает РФ воевать с Украиной

По словам журналистов, глава КНДР Ким Чен Ын, председатель КНР Си Цзиньпин и иранский аятолла Али Хаменеи — в списке руководителей государств, которые проигнорировали день рождения Путина.

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В понедельник 7 октября глава Кремля Владимир Путин отметил 72 день рождения. Однако немного людей решили его поздравить. Это подметило издание Politico.

По словам журналистов, среди поздравивших Путина были белорусский политик Александр Лукашенко, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.

Так, Лукашенко в своем поздравлении по случаю дня рождения выразил восхищение.

"Ваше глубокое понимание исторической миссии России, личная ответственность за судьбу народа и Отечества стали надежной гарантией укрепления ее государственности и суверенитета", — заявил он.

А вот Кадыров в поздравительном сообщении заявил следующее:

"Сегодня, друзья, день рождения нашего национального лидера, Верховного Главнокомандующего, Президента России Владимира Путина!".

"Безусловно, это знаменательный день для всего нашего Отечества", — добавил Кадыров.

Кроме того, как отметило издание, Путина также поздравил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Считаем, что на данном этапе особую важность приобретает необходимость последовательных действий, направленных на укрепление взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Армения и Российской Федерацией во всех сферах, представляющих взаимный интерес", — написал он.

Однако, как отметили журналисты, другие так называемые "друзья" Путина его не поздравили. Речь идет о главе КНДР Ким Чен Ыне, а также о китайском лидере Си Цзиньпине и иранском аятолле Али Хаменеи.

Ранее СМИ сообщали, что Путин перестал летать в резиденцию в Сочи, потому что боится украинских дронов. Удары БПЛА по Краснодарскому краю в 2023 году напугали российского диктатора. После чего он не посещает свои резиденции возле Сочи на побережье Черного моря, хотя раньше там мог находиться по 30 дней и более в год.