В Сочи снесли резиденцию Путина "Бочаров Ручей" из-за угрозы украинских БПЛА, — росСМИ (видео)

Российский президент не был в Сочи уже 7 месяцев, чего раньше за ним не замечали. Он сократил визиты в курортный город после того, как его несколько раз атаковали дроны ВСУ.

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Резиденцию президента РФ Владимира Путина в Сочи снесли из-за угрозы украинских дронов. Сейчас на ее месте котлован. Об этом говорится в расследовании "Проекта".

Как выяснили журналисты, основное здание южной резиденции Путина "Бочаров Ручей" снесено. Сейчас там котлован, работает строительная техника. Путин все равно мог бы проводить встречи на территории резиденции с другим зданием, но президент РФ туда больше не приезжает", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин снес любимую резиденцию в Сочи, потому что начал бояться летать на этот черноморский курорт.

"Путин вообще больше не летает в Сочи и соседние города — не был там уже семь месяцев. Это рекорд, как минимум, за последние 10 лет. В этом году он также нарушил свою давнюю традицию встречать на черноморском побережье день рождения своей возлюбленной Алины Кабаевой. Главная причина изменений — страх за жизнь. Путин сократил визиты в Сочи после того, как дроны ВСУ несколько раз атаковали город и повредили вертолетную площадку аэропорта", — говорится в расследовании журналистов.

Резиденция "Бочаров Ручей": что известно

Бочаров Ручей — летняя резиденция президента РФ, расположенная в лесопарковой долине микрорайона Новый Сочи Центрального района города Сочи Краснодарского края.

Строительство резиденции началось в 1934 году. Свое название дача получила от небольшой речки, протекавшей рядом, которую местные жители и называли "Бочаров ручей".

Начиная с 1960 года, здесь отдыхали высшие руководители СССР: Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Михаил Суслов. Сюда же приглашали провести отпуск и лидеров стран социалистического лагеря. Здесь встречали всех президентов Российской Федерации.

Дача "Бочаров Ручей"

Для резиденции сделали причал на яхт и вертолетную площадку.

Напомним, что удары БПЛА по Краснодарскому краю в 2023 году напугали президента РФ Путина. После чего он не посещает свои резиденции возле Сочи на побережье Черного моря, хотя раньше там мог находиться по 30 дней и более в год.