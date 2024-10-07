У Сочі знесли резиденцію Путіна "Бочаров Ручей" через загрозу українських БПЛА, — росЗМІ (відео)

Російський президент не був у Сочі вже 7 місяців, чого раніше за ним не помічали. Він скоротив візити до курортного міста після того, як його кілька разів атакували дрони ЗСУ.

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Резиденцію президента РФ Володимира Путіна у Сочі знесли через загрозу українських дронів. Зараз на її місці котлован. Про це йдеться у розслідування "Проекта".

Як з'ясували журналісти, основний будинок південної резиденції Путіна "Бочаров Ручей" знесено. Нині там котлован, працює будівельна техніка. Путін все одно міг би проводити зустрічі на території резиденції з іншою будівлею, але президент РФ туди більше не приїжджає", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Путін зніс улюблену резиденцію в Сочі, бо почав боятися літати на цей чорноморський курорт.

"Путін взагалі більше не літає до Сочі та сусідніх міст – не був там уже сім місяців. Це рекорд, як мінімум, за останні 10 років. Цього року він також порушив свою давню традицію зустрічати на чорноморському узбережжі день народження своєї коханої Аліни Кабаєвої. Головна причина змін – страх за життя. Путін скоротив візити до Сочі після того, як дрони ЗСУ кілька разів атакували місто та пошкодили вертолітний майданчик аеропорту", ​​– йдеться у розслідуванні журналістів.

Резиденція "Бочаров Ручей": що відомо

Бочаров Ручей — літня резиденція президента РФ, розташована в лісопарковій долині мікрорайону Новий Сочі Центрального району міста Сочі Краснодарського краю.

Будівництво резиденції почалося в 1934 році. Свою назву дача отримала від невеликої річки, що протікала поруч, яку місцеві жителі і називали "Бочаров ручей".

Починаючи з 1960 року, тут відпочивали вищі керівники СРСР: Микита Хрущов, Леонід Брежнєв, Михайло Суслов. Сюди ж запрошували провести відпустку та лідерів країн соціалістичного табору. Тут зустрічали всіх президентів Російської Федерації.

Дача "Бочаров Ручей"

Для резиденції зробили причал на яхти і гелікоптерний майданчик.

Нагадаємо, що удари БПЛА по Краснодарському краю у 2023 році налякали президента РФ Путіна. Після чого він не відвідує свої резиденції біля Сочі на побережжі Чорного моря, хоча раніше там міг перебувати по 30 днів і більше на рік.