Димить і палає: супутники зафіксували наслідки удару по нафтобазі у Феодосії (фото)

Навпроти одного з резервуарів, який загорівся внаслідок атаки, стояв комплекс "Панцирь-С1". Сам він залишився неушкодженим, але об’єкт не захистив.

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З’явились перші супутникові знімки пожежі, яка спалахнула на нафтобазі у порту тимчасово окупованої Феодосії. Їх 8 жовтня опублікували журналісти російського "Радіо Свобода".

На фото можна роздивитись вогонь на землі та величезні хмари чорного диму, які звідти здіймаються в небо. У виданні зазначили, що в ЗСУ говорять про ракетний удар, але російські джерела стверджують, що об’єкт був атакований за допомогою дронів.

За даними ЗМІ, восени 2022 року на території нафтобази встановили систему ППО типу "Панцирь-С1". Однак від ураження вона об’єкт не врятувала.

"На супутниковому знімку видно, що вона не постраждала після атаки, хоча й знаходилася прямо навпроти одного із резервуарів з паливом, що спалахнули", — підкреслили журналісти.

Нафтобаза у Феодосії до удару ЗСУ Фото: Радіо Свобода Нафтобаза у Феодосії після удару ЗСУ Фото: Радіо Свобода

Удар по Феодосії: що вже відомо

Вночі на 7 жовтня у Криму прогриміли вибухи, у тимчасово окупованій Феодосії спалахнула нафтобаза. У соцмережах передавали, що пожежу видно з відстані у 25 кілометрів.

Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили ураження морського нафтового термінала у Феодосії та займання у тому районі. Зазначалось, що цей термінал — найбільший на захопленому півострові за обсягами перевалки нафтопродуктів.

Аналітики Defense Express інформували, що ЗС РФ залишились без важливого об’єкта, який забезпечував їх необхідним паливом. Окрім того, на думку експертів, удар Сил оборони показав ситуацію із зенітними ракетними комплексами у ворога.

Нагадаємо, українські десантники показали, як 7 жовтня вітали президента РФ Володимира Путіним з днем народження на фронті. Окупанти вирушили цілою ротою на штурм, але лиш поповнили втрати.