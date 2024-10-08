Нафтобазу у Феодосії захищав ЗРПК, який встановлено біля резиденції Путіна, — ЗМІ (фото)

ЗРПК "Панцир-С1" встановлено на території нафтобази у Феодосії, яку успішно атакували Сили оборони. Подібна система "стереже" резиденцію глави Кремля Володимира Путіна в Підмосков'ї.

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Уже довгий час на території нафтобази в порту окупованої Феодосії, по якій Сили оборони завдали удару, стояла система протиповітряної оборони "Панцир-С1". Військовий рух українців і кримських татар "АТЕШ" помітив розміщення "Панцира-С1" на території нафтобази наприкінці жовтня 2023 року, і поділилися координатами.

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Сили оборони атакували нафтобазу у Феодосії: чи означає це початок підготовки до деокупації Криму

Крім того, уточнювали партизани, поруч розташовувалася і база військової техніки.

На кадрах, якими поділилися українці в Криму, можна помітити систему ППО "Панцир-С1", що стояла на узвишші.

"Розташування ППО на нафтобазі демонструє не тільки проблеми з паливом на півострові, а й вказує на важливість цього об'єкту для р*шистів і їхнє прагнення захистити його від можливих атак Сил оборони України", — зазначали тоді в "АТЕШ".

Як підкреслюють українські патріоти, удар по нафтобазі створить серйозні проблеми для забезпечення російських військ на лівому березі Дніпра, уточнюючи, що "це тільки початок".

Наприкінці травня "Радіо Свобода" повідомляло про ЗРПК "Панцир-С1", які встановлені на околиці села Петрово-Дальнє, за 2,5 кілометра від дачі колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та за 1,9 кілометра від резиденції Путіна в Ново-Огарьові.

"Панцир-С1"

"Панцир-С1" являє собою зенітний ракетно-гарматний комплекс малої дальності, що розміщується на будь-яке шасі. Протиповітряна оборона від засобів повітряного нападу здійснюється автоматичними гарматами і керованими ракетами з радіокомандним наведенням з інфрачервоним і радіолокаційним стеженням.

Фото: Вiкiпедiя

"Панцир-С1" перехоплює цілі за висотою від 0 м до 15 км і за дальністю від 200 м до 20 км.

Час реакції комплексу 4-6 секунд. Між пусками ракет проходить 1,5 секунди.

Нагадаємо, в ніч на 7 жовтня ЗСУ завдали удару по нафтобазі у Феодосії. Також прогриміли вибухи на аеродромах "Бельбек" і "Саки".

Російські війська залишилися без важливого об'єкта, необхідного для забезпечення паливом військового угруповання.