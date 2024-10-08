Нефтебазу в Феодосии защищал ЗРПК, который установлен возле резиденции Путина, — СМИ (фото)

ЗРПК "Панцирь-С1" установлен на территории нефтебазы в Феодосии, которая была успешно атакована Силами обороны. Подобная система "стережет" резиденцию главы Кремля Владимира Путина в Подмосковье.

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Уже долгое время на территории нефтебазы в порту оккупированной Феодосии, по которой Силы обороны нанесли удар, стояла система противовоздушной обороны "Панцирь-С1". Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ" заметило размещение "Панциря-С1" на территории нефтебазы в конце октября 2023 года, и поделились координатами.

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Силы обороны атаковали нефтебазу в Феодосии: означает ли это начало подготовки к деоккупации Крыма

Кроме того, уточняли партизаны, рядом располагалась и база военной техники.

На кадрах, которыми поделились украинцы в Крыму, можно заметить систему ПВО "Панцирь-С1", стоявшую на возвышении.

"Расположение ПВО на нефтебазе демонстрирует не только проблемы, с топливом на полуострове, но и указывает на важность этого объекта для р*шистов и их стремление защитить его от возможных атак Сил обороны Украины", — отмечали тогда в "АТЕШ".

Как подчеркивают украинские патриоты, удар по нефтебазе создаст серьезные проблемы для обеспечения российских войск на левом берегу Днепра, уточняя, что "это только начало".

В конце мая "Радио Свобода" сообщало о ЗРПК "Панцирь-С1", которые установлены на окраине села Петрово-Дальнее, в 2,5 километрах от дачи бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и в 1,9 километрах от резиденции Путина в Ново-Огареве.

"Панцирь-С1"

"Панцирь-С1" представляет собой зенитный ракетно-пушечный комплекс малой дальности, размещаемый на любое шасси. Противовоздушная оборона от средств воздушного нападения осуществляется автоматическими пушками и управляемыми ракетами с радиокомандным наведением с инфракрасным и радиолокационным слежением.

Фото: Википедия

"Панцирь-С1" перехватывает цели по высоте от 0 м до 15 км и по дальности от 200 м до 20 км.

Время реакции комплекса 4—6 секунд. Между пусками ракет проходит 1,5 секунды.

Напомним, в ночь на 7 октября ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Феодосии. Также прогремели взрывы на аэродромах "Бельбек" и "Саки".

Российские войска остались без важного объекта, необходимого для обеспечения топливом военной группировки.