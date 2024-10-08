Першими відчують місцеві жителі: які будуть наслідки удару по нафтобазі в Криму, — експерт

Аналітик Олег Катков запевнив, що термінал у Феодосії можна вважати знищеним. З його слів, спочатку паливо зникне на заправках.

Related video

Знищення однієї нафтобази не створить проблем для російських окупантів у Криму, але добитись цього можливо. Про це в ефірі "Еспресо" 8 жовтня розповів військовий експерт і головний редактор Defense Express Олег Катков.

Олег Катков про наслідки удару по нафтобазі у Феодосії — з 2:27:21

З його слів, сам удар по нафтобазі в Феодосії не матиме стратегічних наслідків. Для цього потрібні систематичні подібні удари.

Водночас Катков наголосив, що ЗСУ позбавили ворога морського термінала. Кадри з місця подій та повідомлення місцевих мешканців свідчать про те, що він згорає вже повністю.

"Тобто цей об’єкт знищений. Сказати, що без нього все російське угруповання в окупованому Криму чи взагалі там на півдні залишиться без палива, звісно, неможливо. Будуть перебої з паливом. Але, мені здається, треба розуміти, що перебої з паливом будуть не в російському війську — перебої з паливом будуть у місцевих жителів в першу чергу", — пояснив експерт.

Він спрогнозував, що спочатку паливо зникне з АЗС, де цивільне населення заправляє свої машини. Однак якщо ударів завдаватимуть повторно і методично, а можливості доставлення палива безпосередньо в Крим будуть перерізані, можна буде говорити й брак палива для війська.

"Зрештою, все знову ж таки залежить від того, наскільки масштабними, наскільки потенційно постійними будуть такі удари", — зазначив Катков.

Однак, зі слів аналітика, якщо вивести з ладу лише один об’єкт, РФ адаптується. Якщо ж поставити країну-агресорку можливості конвоювати запаси на певній глибині від лінії фронту, це створить значні труднощі для ворога.

"Тому що, дійсно, військова техніка потребує просто астрономічних запасів палива. Для розуміння: танк, для того, щоб проїхати один кілометр, жере 3,6 літра", — додав він.

Нагадаємо, 8 жовтня у ЗМІ опублікували супутникові знімки нафтобази у тимчасово окупованій Феодосії до та після удару ЗСУ. На фото видно, що об’єкт палає, і звідти здіймаються стовпи чорного диму.

Атака по нафтобазі відбулася вночі на 7 жовтня. У Генштабі ЗСУ підтвердили, що завдали удару по морському нафтовому терміналу в Криму.