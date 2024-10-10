"Просилася давно": у ВМС прокоментували удари по складу "Шахедів" та нафтобазі в Феодосії

Речник командування Дмитро Плетенчук наголосив, що росіяни в Криму мають відчувати, "куди потрапили". Він оцінив, наскільки критичною для флоту РФ є втрата термінала у Криму.

Related video

Вночі на 7 жовтня Сили оборони вдарили по морському нафтовому терміналу в тимчасово окупованій Феодосії. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону 10 жовтня заявив, що ця нафтобаза давно "просилася" на атаку.

Дмитро Плетенчук про удари ЗСУ — з 0:57

"У мене особисто саме цей об’єкт викликав набагато більше емоцій, ніж попередні нафтобази, які там розташовані на території РФ", — поділився військовий.

З його слів, атакований нафтотермінал "просився давно вже".

"Місцеві окупанти мають, в принципі, відчувати на собі, куди вони потрапили. Мають розуміти, що все ж таки Крим — це півострів, і це має значення насправді", — наголосив Плетенчук.

Він підтвердив, що забезпечення ворожого флоту від нафтобази у Феодосії "настільки критично" не залежить. Речник ВМС пояснив, що окупанти мають звичку тікати в Новоросійськ, тож значна частина флоту перебазована.

Однак ще емоційнішим для Плетенчука стало ураження складу з "Шахедами" на узбережжі Азовського моря. Він уточнив, що йдеться про досить великий склад, де зберігалось приблизно 400 дронів. Саме ними щодня РФ тероризує Україну.

"Це той самий випадок, коли набагато більш ефективним є бити ворога саме на його території до того, як він застосує це озброєння", — зауважив військовий.

З його слів, удар по східному узбережжю Азовського моря вкотре підтвердив, що "недаремно росіяни в Азові не тримають свої кораблі".

Нагадаємо, у ЗМІ з посиланням на Генштаб ЗСУ інформували, що внаслідок удару по Краснодарському краю РФ були підірвані приблизно 400 "Шахедів". Очікується, що темп ворожих атак знизиться.

Військовий експерт Олег Катков розповів, що першими наслідки знищення нафтобази у Феодосії відчують цивільні мешканці Криму. З його слів, спочатку паливо зникне на заправках.