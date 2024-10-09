Сили оборони знищили склад РФ з "шахедами" у Краснодарському краї РФ (відео)

На складі зберігалося близько 400 ударних дронів. Після влучання відбулася вторинна детонація, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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В Краснодарському краї Сили оборони України успішно уразили базу зберігання БПЛА "Шахед". Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Сьогодні ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських Сил ЗСУ у взаємодії з підрозділами СБУ атакували базу зберігання БПЛА типу "Шахед", що поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї РФ. За наявною інформацією там зберігалося близько 400 ударних дронів", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. Після влучання на території об’єкту спостерігалася вторинна детонація.

"Знищення бази зберігання БпЛА "Шахед" суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл", — повідомили у Генштабі.

Селище Октябрьский в РФ

Російські пабліки підтверджують НП у селищі Октябрьский Єйського району, але повідомляють, що сталося займання складських приміщень

"Площа пожежі – близько 800 квадратних метрів. За попередніми даними, постраждалих немає. За інформацією оперативних служб та ЄДДС Єйського району, зараз територію в межах 500 метрів від місця пожежі оточено, загрози для мешканців немає. На місці знаходяться спеціальні та екстрені служби, пожежні розрахунки МНС Росії по Краснодарському краю та підрозділи ГО та НС регіону", — повідомляють у телеграм-каналі "Подслушано в Ейске".

Нагадаємо, що 28 вересня повідомлялося, що РФ збільшила масштаби виробництва та застосування БПЛА типу Shahed і перевиконує планові показники на рік. Підприємство "Алабуга" досягнуло цифри у близько 6400 до кінця серпня 2024 року.

Також повідомлялося, що у ніч проти 8 жовтня ЗС РФ атакували Україну ударними безпілотниками із Приморсько-Ахтарська і балістичними ракетами "Іскандер-М" із території окупованого Криму.