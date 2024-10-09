Силы обороны уничтожили склад РФ с "Шахедами" в Краснодарском крае РФ (видео)

На складе хранилось около 400 ударных дронов. После попадания произошла вторичная детонация, сообщили в Генштабе ВСУ.

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В Краснодарском крае Силы обороны Украины успешно поразили базу хранения БПЛА "Шахед". Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Сегодня ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских Сил ВСУ во взаимодействии с подразделениями СБУ атаковали базу хранения БПЛА типа "Шахед", что вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ. По имеющейся информации там хранилось около 400 ударных дронов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. После попадания на территории объекта наблюдалась вторичная детонация.

"Уничтожение базы хранения БПЛА "Шахед" существенно снизит возможность российских оккупантов терроризировать мирных жителей украинских городов и сел", — сообщили в Генштабе.

Поселок Октябрьский в РФ

Российские паблики подтверждают ЧП в поселке Октябрьский Ейского района, но сообщают, что произошло возгорание складских помещений

"Площадь пожара — около 800 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. По информации оперативных служб и ЕГДС Ейского района, сейчас территория в пределах 500 метров от места пожара оцеплена, угрозы для жителей нет. На месте находятся специальные и экстренные службы, пожарные расчеты МЧС России по Краснодарскому краю и подразделения ГО и ЧС региона", — сообщают в телеграм-канале "Подслушано в Ейске".

Напомним, что 28 сентября сообщалось, что РФ увеличила масштабы производства и применения БПЛА типа Shahed и перевыполняет плановые показатели на год. Предприятие "Алабуга" достигло цифры в около 6 400 к концу августа 2024 года.

Также сообщалось, что в ночь на 8 октября ВС РФ атаковали Украину ударными беспилотниками из Приморско-Ахтарска и баллистическими ракетами "Искандер-М" с территории оккупированного Крыма.