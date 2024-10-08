ВС РФ атаковали Украину "Искандерами" и "Шахедами": один БПЛА вернулся в Россию (фото)

Воздушный бой продолжался в пяти областях — Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Тернопольской. Разрушения зафиксированы в Одесской области. В Черноморске загорелось несколько квартир в многоэтажке.

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В ночь на 8 октября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину ударными беспилотниками из Приморско-Ахтарска и баллистическими ракетами "Искандер-М" с территории оккупированного Крыма. Подробности ночного удара рассказали Воздушные силы ВСУ.

Враг выпустил по мирным городам Украины с 19:00 07 октября по 08:30 8 октября 19 дронов и две ракеты.

Авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и РЭБ Сил обороны Украины уничтожили 18 беспилотников. Еще один ударный БПЛА вернулся в Россию.

Воздушный бой проходил в пяти областях Украины: Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Тернопольской.

Последствия атаки ВС РФ

С полуночи и до рассвета Россия в течение четырех часов терроризировала Одесскую область ударными беспилотниками, сообщил глава ОГА Олег Кипер. Силы ПВО уничтожили большинство "Шахедов". Обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

В результате атаки в Черноморске загорелись квартиры на 4-м, 5-м и 6-м этажах. Огонь распространился на 100 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

В Одесском районе повреждены перекрытия и стены административно-производственного здания с последующим возгоранием. Огонь на площади 50 квадратных метров ликвидирован. Еще один беспилотник упал на открытой территории без детонации.

В ночь на 8 октября силы и средства противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожили три БПЛА типа Shahed 131/136, заявил глава ОГА Виталий Ким.

В небе над Днепропетровской областью сбили один вражеский дрон, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

В Винницкой и Тернопольской ОГА пока не отчитывались о работе ПВО. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения ударных БПЛА на Тернопольщине в 05:21.

Напомним, 7 октября ВС атаковали Украину тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", а также ударными БПЛА. Силы ПВО уничтожили 32 дрона и 2 "Кинжала".

6 октября Россия нанесла удар тремя "Искандерами" и 87 "Шахедами". Силы ПВО работали в 5 областях.