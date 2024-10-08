ЗС РФ атакували Україну "Іскандерами" і "Шахедами": один БПЛА повернувся в Росію (фото)

Повітряний бій тривав у п'яти областях — Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській. Руйнування зафіксовані на Одещині. У Чорноморську загорілося декілька квартир у багатоповерхівці.

Related video

У ніч на 8 жовтня Збройні сили Російської Федерації атакували Україну ударними безпілотниками із Приморсько-Ахтарська і балістичними ракетами "Іскандер-М" із території окупованого Криму. Подробиці нічного удару розповіли Повітряні сили ЗСУ.

Ворог випустив по мирних містах України з 19:00 07 жовтня по 08:30 8 жовтня 19 дронів і дві ракети.

Авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та РЕБ Сил оборони України знищили 18 безпілотників. Ще один ударний БПЛА повернувся в Росію.

Повітряний бій тривав у п'яти областях України: Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській.

Наслідки атаки ЗС РФ

З опівночі і до світанку Росія протягом чотирьох годин тероризувала Одеську область ударними безпілотниками, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Сили ППО знищили більшість "Шахедів". Минулося без людських жертв та постраждалих.

Внаслідок атаки у Чорноморську загорілися квартири на 4-му, 5-му та 6-му поверхах. Вогонь поширився на 100 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

В Одеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі з подальшим займанням. Вогонь на площі 50 квадратних метрів ліквідовано. Ще один безпілотник впав на відкритій території без детонації.

У ніч на 8 жовтня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили три БПЛА типу Shahed 131/136, заявив голова ОВА Віталій Кім.

У небі над Дніпропетровською областю збили один ворожий дрон, поінформував очільник ОВА Сергій Лисак.

У Вінницькій і Тернопільській ОВА наразі не звітували про роботу ППО. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ударних БПЛА на Тернопільщині о 05:21.

Нагадаємо, 7 жовтня ЗС РФ атакували Україну трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", а також ударними БПЛА. Сили ППО знищили 32 дрони і 2 "Кинджали".

6 жовтня Росія завдала удару трьома "Іскандерами" і 87 "шахедами". Сили ППО працювали у 5 областях.