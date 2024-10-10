400 "Шахедів" вибухнули в РФ: атака на склад є частиною ширшої кампанії, — Forbes

За словами журналістів, українці докладають зусиль, щоб уразити російські боєприпаси до того, як їх встигнуть запустити.

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Унаслідок атаки на склад у Краснодарському краї РФ було підірвано приблизно 400 безпілотників "Шахед". Про це пише видання Forbes із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Видання пише, що в мережу потрапило відео пожежі в районі Октябрського, на якому видно сильні вибухи і пожежу.

У Генштабі ЗСУ заявили, що було влучання точно в ціль.

"Спостерігалася вторинна детонація", — ідеться в повідомленні.

Журналісти зазначили, що "Шахеди" — один з основних видів зброї, якою Росія атакує українські міста і села. Так, Росія вже використала понад 8000 цих дронів-камікадзе для ударів по Україні.

Зазначається, що, незважаючи на вдалу роботу сил ППО, 9 зі 100 "Шахедів" досягають мети. Майже 600 українських мирних жителів загинули, а 2700 дістали поранення внаслідок російських ударів за три місяці літа.

За словами журналістів, підрив 400 "Шахедів" має збити темп російських ударів. Але це тимчасова перемога. Москва завжди може придбати більше дронів у Тегерана. Вона також виробляє свої копії на заводі в Татарстані на сході Росії. Так, Кремль заплатив 1,7 мільярда доларів, частково золотом, щоб отримати ліцензію на виробництво.

Видання пише, що незрозуміло, як саме Україна завдала удару по Краснодарському краю. Однак це точно була не західна зброя, адже партнери не дозволяють Києву використовувати ракети Storm Shadow або SCALP-EG для атак углиб РФ. З іншого боку, немає жодних обмежень на застосування зброї українського виробництва.

Журналісти зазначили, що українські крилаті ракети "Нептун" можуть досягти півдня Росії. А ударні безпілотники великої дальності, розроблені українським розвідувальним управлінням, можуть досягти Жовтневого.

У матеріалі йдеться, що атака на склад "Шахедів" є частиною ширшої кампанії. Замість того, щоб витрачати дорогі ракети ППО, щоб збивати безпілотники поблизу їхніх цілей, українці докладають зусиль, щоб вразити російські боєприпаси до того, як їх встигнуть запустити.

Нагадаємо, Генштаб також підтвердив удар по арсеналу ГРАУ в Брянській області. Командування зазначає, що атаки на подібні арсенали істотно знижують наступальний потенціал ЗС РФ.