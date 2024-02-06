Марна трата часу: виділення пакету допомоги від США для України близьке до краху, — WP

Законопроєкт критикують як республіканці, так і демократи. У Палаті представників заявили, що його розгляд — це марна трата часу.

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Американський законопроєкт, який включає пакет допомоги для України та Ізраїлю, близький до краху. 5 лютого у США пройшла закрита зустріч сенаторів-республіканців, на якій вони об’єднались для блокування документа. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Причиною, яка може стати на заваді ухвалення фінансування, стала імміграційна реформа. У ЗМІ зазначають, що досягнення консенсусу найближчим часом виглядає "малоймовірним".

У Палаті представників США виклали свої претензії у спільній заяві. У ній йдеться, що законодавство "не забезпечує" безпеки кордону і буде заохочувати більше нелегальної імміграції.

"Будь-який розгляд сенатського законопроєкту в його нинішньому вигляді є марною тратою часу. Він мертвий. Ми закликаємо Сенат США відхилити його", — заявили у Палаті представників.

Також проти ухвалення законопроєкту виступ експрезидент США Дональд Трамп. Він порадив республіканцям не підтримувати зміни ще до того, як була написана спільна заява.

У виданні пояснили, що для подолання першого голосування законопроєкт має набрати 60 голосів. Припускається, що цей розгляд пройде вже 7 лютого.

Деякі законодавці-демократи теж незадоволені законопроєктом.

"Ми глибоко стурбовані тим, що президент розгляне просування імміграційної політики епохи Трампа, проти якої так боролися демократи — і проти якої він сам виступав — в обмін на допомогу нашим союзникам, яку вже підтримують республіканці", — пояснили сенатор Алехандро Падія та член Палати представників Нанетт Барраган.

Окрім того, документ розкритикували й групи захисту прав іммігрантів.

Нагадаємо, у ЗМІ інформували, що Україна ризикує не отримати військову допомогу від США цьогоріч через Дональда Трампа. Політик доручив республіканцям у Конгресі блокувати пакет.

Сам Трамп заявив, що запропоновані у законопроєкті зміни неякісні та не дають можливість закрити кордон США. На його ж думку, це необхідно робити негайно.