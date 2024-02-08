"Финансовые обязательства исчерпаны": ВСУ могут столкнуться с острой нехваткой оружия, — Шольц

По словам канцлера ФРГ, с начала войны правительство Германии выделило, закупило и поставило Украине военное оборудование, включая танки, артиллерию и дорогостоящие системы ПВО, на сумму более 30 млрд долларов.

Related video

Несмотря на поддержку со стороны западных партнеров, в Украине вскоре может возникнуть значительный дефицит вооружения и снарядов. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает издание The Wall Street Journal.

"Европейский союз и его государства-члены являются крупнейшим финансовым спонсором Украины, предоставившим более 91 млрд долларов с начала войны, за ними следуют США и Германия. Военная поддержка Германии уступает только американской", — заявил он.

По заявлению канцлера, с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину правительство Германии выделило, закупило и поставило военное оборудование Украине на общую сумму более 30 миллиардов долларов, включая танки, артиллерию и современные системы ПВО.

Он также отметил, что помимо военной поддержки, Германия оказывает значительную помощь Украине в форме приема более миллиона украинских беженцев и участия в совместных усилиях с Европейским Союзом.

"Наше послание ясно: мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить победы России. Если мы этого не сделаем, то вскоре мы можем проснуться в мире, который будет еще более нестабильным, угрожающим и непредсказуемым, чем во времена холодной войны", — заявил Шольц.

По его словам, что некоторые финансовые обязательства уже выполнены, в то время как другие требуют дальнейшего продления.

"Несмотря на нашу поддержку, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов. Некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие необходимо продлить. Долгосрочные последствия и затраты, связанные с неспособностью остановить агрессию Путина, превзойдут любые инвестиции, которые мы делаем сейчас", — подчеркнул он.

Напомним, что 5 февраля ведущий научный сотрудник и координатор проектов Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий, планируется, что в будущем наша страна будет получать от ЕС ежегодно не более 5 миллиардов евро.

Напомним, украинскому правительству уже пришлось сократить плановые расходы из государственного бюджета, на фоне отсутствия финансовой поддержки от стран Запада.