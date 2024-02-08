"Фінансові зобов'язання вичерпано": ЗСУ можуть зіткнутися з гострою нестачею зброї, — Шольц

За словами канцлера ФРН, від початку війни уряд Німеччини виділив, закупив і поставив Україні військове обладнання, включно з танками, артилерією і дорогими системами ППО, на суму понад 30 млрд доларів.

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Незважаючи на підтримку з боку західних партнерів, в Україні незабаром може виникнути значний дефіцит озброєння і снарядів. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає видання The Wall Street Journal.

"Європейський союз і його держави-члени є найбільшим фінансовим спонсором України, який надав понад 91 млрд доларів від початку війни, за ними слідують США і Німеччина. Військова підтримка Німеччини поступається тільки американській", — заявив він.

За заявою канцлера, від самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну уряд Німеччини виділив, закупив і поставив військове обладнання Україні на загальну суму понад 30 мільярдів доларів, включно з танками, артилерією і сучасними системами ППО.

Він також зазначив, що крім військової підтримки, Німеччина надає значну допомогу Україні у формі прийому понад мільйона українських біженців та участі у спільних зусиллях з Європейським Союзом.

"Наше послання зрозуміле: ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити перемоги Росії. Якщо ми цього не зробимо, то незабаром ми можемо прокинутися у світі, який буде ще більш нестабільним, загрозливим і непередбачуваним, ніж за часів холодної війни", — заявив Шольц.

За його словами, що деякі фінансові зобов'язання вже виконано, тоді як інші потребують подальшого продовження.

"Незважаючи на нашу підтримку, Україна незабаром може зіткнутися з серйозною нестачею зброї та боєприпасів. Деякі фінансові зобов'язання вже вичерпані, а інші необхідно продовжити. Довгострокові наслідки і витрати, пов'язані з нездатністю зупинити агресію Путіна, перевершать будь-які інвестиції, які ми робимо зараз", — підкреслив він.

Нагадаємо, що 5 лютого провідна наукова співробітниця та координаторка проєктів Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бетлій, планується, що в майбутньому наша країна отримуватиме від ЄС щороку не більше 5 мільярдів євро.

Нагадаємо, українському уряду вже довелося скоротити планові витрати з державного бюджету, на тлі відсутності фінансової підтримки від країн Заходу.