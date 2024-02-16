"Радянський спадок": у Раді анонсували скорочення соцвиплат

За словами нардепа від фракції "Слуга народу" Дмитра Наталухи, Україні необхідна соціальна система, яка враховувала б не 80–90 роки минулого століття, а сучасні реалії. Водночас такі зміни можуть викликати неприйняття з боку суспільства.

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В Україні може змінитися система соціальних виплат. Пов'язано це з тим, що коштів недостатньо. Про це заявив народний депутат від політичної сили "Слуга народу" Дмитро Наталуха в інтерв'ю виданню "Укрінформ", яке було опубліковано 16 лютого.

За його словами, система соціальної допомоги в Україні, яка існує сьогодні, є частиною "радянської спадщини". Відповідно, вона має бути переглянута з урахуванням браку коштів в умовах повномасштабної війни.

"Я вважаю, якісь соціальні послуги держава має й надалі надавати, але обсяг їх… напевно, має бути скорочено. І, мені здається, в умовах і дефіциту бюджету, і зниження допомоги ми, напевно, будемо переглядати це. Тобто має бути створена інша, більш збалансована система, яка враховує нові реалії, а не реалії 80–90-х років", — заявив Дмитро Наталуха.

Водночас, окремо додає народний депутат, зменшення соціальних гарантій повністю суперечить Конституції і може викликати певне неприйняття з боку українців.

"Це радянський спадок. Він закарбувався у Конституції, на жаль, де чорним по білому написано, що Україна — це соціальна держава, і купа соціальних гарантій. Перше, що нам розкажуть з вами, — що ми діємо неконституційно, забираючи соціальні права громадян" , — підсумував Дмитро Наталуха.

Нагадаємо, 16 лютого повідомлялося, що деяким пенсіонерам з 1 квітня зупинять виплати. Частина пенсіонерів має пройти фізичну ідентифікацію у відділенні ПФУ або "Ощадбанку". Ті, хто не може прийти особисто, можуть підтвердити особу онлайн. В іншому разі можна залишитися без грошей.