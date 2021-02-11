Референдум про поправки до Конституції відбудеться у 2022 році, — Лукашенко

Лукашенко заявив, що вже почалася робота над перерозподілом повноважень всередині вертикалі влади.

Олександр Лукашенко заявив, що на початку 2022 року відбудеться всенародний референдум у Білорусі про проект нової Конституції. Про це повідомляє БелТА.

"Протягом цього року проект Конституції буде готовий, і він буде протягом року обговорений всенародно. А на початку наступного року, як мінімум, ми винесемо його на референдум", — заявив Лукашенко.

За його словами, під нову Конституцію переформатують багато законів, які змінять законодавчу базу.

"Я впевнений, що ми це здатні зробити протягом майбутнього року", — сказав він.

Лукашенко заявив, що вже почалася робота над перерозподілом повноважень всередині вертикалі влади.

"Ми вже почали це робити. Цілий план на столі лежить. Після Всебілоруських народних зборів ми продовжимо більш інтенсивно це робити", — сказав він.

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Нагадаємо, розмови про зміну Конституції Білорусі почалися ще в 2018 році. Але тоді президент Олександр Лукашенко відмовився від цієї ініціативи. Але вже в березні 2019 року глава держави повернувся до цього питання під час "Великої розмови".

Він повідомив, що дав доручення Конституційному суду розробити проект нової конституції, яка передбачає перерозподіл повноважень між гілками влади і навіть можливий перехід на вибори парламенту за партійними списками. Цю інформацію Лукашенко повторив і під час щорічного послання до народу та парламенту в квітні 2019 року.

Зміни до Конституції, які збираються внести до 2022 року, стосуватимуться ослаблення влади президента на користь уряду та парламенту. Тільки після цього планують провести загальні вибори, не тільки президентські, а й парламентські.