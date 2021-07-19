Нардеп Шевченко отправился в Беларусь и выступил на "Славянском базаре" (видео)
Бывший "слуга" исполнил перед белорусами песню "Четыре времени года", после чего назвал президента Лукашенко своим другом.
Исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Евгений Шевченко побывал в Беларуси и принял участие в международном фестивале искусств "Славянский базар", который проходит в Витебске с 14 по 19 июля. Об этом он сам написал на своем канале в Telegram и сопроводил эту информацию снимками и видео.
Политик прогулялся по ночному Витебску в костюме с нагрудным значком нардепа и расхваливал его виды.
"Я хочу вам показать ночной Витебск. Маленький такой диктаторский режим. Все улицы полны автомобилей, людей", — отметил он, а само видео подписал "Вот такой себе диктаторский режим".
Позже Шевченко выступил на конкурсе "Славянский базар". В частности, политик спел дуэтом с украинским певцом и композитором Николо Петрашем песню "Все четыре времени года". Закончив петь, депутат передал белорусам "искренний привет с братской Украины". Затем он выступил с речью.
"Я хочу искренне поблагодарить моего друга президента Александра Григорьевича Лукашенко, организаторов этого прекрасного праздника и весь белорусский народ за то, что вы настоящие, искренние и честные. И за то, что вы продолжаете эту традицию", — заявил украинский нардеп.
Он также назвал конкурс "Славянский базар" местом, где "наши народы объединены общим — это песня, это музыка, и это наша общая культура".
"Я очень люблю Беларусь и желаю вам мирного неба, процветания и благополучия. Мир вашему дому!", — такими словами закончил выступать Шевченко.
Позже депутат огласил победителя зрительских симпатий из Украины, которым оказался представитель Беларуси.
"Друзья, сейчас мы переходим к очень интересному моменту. Мы очень внимательно смотрели за реакцией зала, мы провели опрос в Telegram-канале в Украине. И, на удивление или к счастью, мнения людей, которые находились на фестивале и мнения в Украине абсолютно совпали. У нас тут небольшая посылочка из Украины, это награда. Кто же победитель — мы сейчас узнаем. Приз зрительных симпатий из Украины. Итак, приз зрительских симпатий заслуженно получает Даниил Мышковец, Беларусь", — заявил он со сцены.
До этого изгнанный из "Слуги народа" нардеп Евгений Шевченко отреагировал на новую статью Владимира Путина, предложив Владимиру Зеленскому "помощь" в возобновлении отношений с РФ и Беларусью. Политик заявил, что Украина должна избавиться от "диктатуры Запада" и изменить свой политический курс по отношению к соседним странам.
Также Фокус рассказывал, что нардеп Евгений Шевченко угодил в скандал после поездки к Лукашенко. Парламентарий 20 апреля приехал в Минск на встречу с Александром Лукашенко, чтобы "сгладить зашквары Леонида Кравчука".
Во фракции "Слуга народа" отреагировали на поступок Евгения Шевченко и исключили нардепа. Решение об исключении Евгения Шевченко из "Слуги народа" было принято большинством голосов, и депутаты пошли на такой шаг, поскольку нардеп поездкой к Лукашенко поставил под угрозу имидж Украины.