Нардеп Шевченко вирушив до Білорусі та виступив на "Слов'янському базарі" (відео)

Колишній "слуга" виконав перед білорусами пісню "Чотири пори року", після чого назвав президента Лукашенка своїм другом.

Виключений з фракції "Слуга народу" народний депутат Євген Шевченко побував у Білорусі та взяв участь у міжнародному фестивалі мистецтв "Словʼянський базар", який проходить у Вітебську з 14 по 19 липня. Про це він сам написав на своєму каналі в Telegram і супроводив цю інформацію знімками та відео.

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Політик прогулявся по нічному Вітебську в костюмі з нагрудним значком нардепа і розхвалював його види.

"Я хочу вам показати нічний Вітебськ. Маленький такий диктаторський режим. Усі вулиці повні автомобілів, людей", — зазначив він, а власне відео підписав "Ось такий собі диктаторський режим".

Пізніше Шевченко виступив на конкурсі "Словʼянський базар". Зокрема, політик заспівав дуетом з українським співаком і композитором Ніколо Петрашем пісню "Усі чотири пори року". Закінчивши співати, депутат передав білорусам "щирий привіт із братської України". Потім він виступив із промовою.

"Я хочу щиро подякувати моєму другу президенту Олександрові Григоровичу Лукашенку, організаторам цього прекрасного свята і всьому білоруському народу за те, що ви справжні, щирі та чесні. І за те, що ви продовжуєте цю традицію", — заявив український нардеп.

Він також назвав конкурс "Словʼянський базар" місцем, де "наші народи обʼєднані спільним — це пісня, це музика, і це наша спільна культура".

"Я дуже люблю Білорусь і бажаю вам мирного неба, процвітання і благополуччя. Мир вашому дому!" — такими словами закінчив виступати Шевченко.

Пізніше депутат оголосив переможця глядацьких симпатій з України, яким став представник Білорусі.

"Друзі, зараз ми переходимо до дуже цікавого моменту. Ми дуже уважно дивилися за реакцією залу, ми провели опитування в Telegram-каналі в Україні. І, на подив або на щастя, думки людей, які перебували на фестивалі та думки в Україні абсолютно збіглися. У нас тут невелика посилочка з України, це нагорода. Хто ж переможець — ми зараз дізнаємося. Приз глядацьких симпатій з України. Отже, приз глядацьких симпатій заслужено отримує Данило Мишковець, Білорусь", — заявив він зі сцени.

До цього вигнаний зі "Слуги народу" нардеп Євген Шевченко відреагував на нову статтю Володимира Путіна, запропонувавши Володимиру Зеленському "допомогу" в поновленні відносин з РФ і Білоруссю. Політик заявив, що Україна повинна позбутися від "диктатури Заходу" і змінити свій політичний курс щодо сусідніх країн.

Також Фокус розповідав, що нардеп Євген Шевченко потрапив у скандал після поїздки до Лукашенка. Парламентарій 20 квітня приїхав до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком, щоб "згладити зашквари Леоніда Кравчука".

У фракції "Слуга народу" відреагували на вчинок Євгена Шевченка і виключили нардепа. Рішення про виключення Євгена Шевченка зі "Слуги народу" було ухвалене більшістю голосів, і депутати пішли на такий крок, оскільки нардеп поїздкою до Лукашенка поставив під загрозу імідж України.