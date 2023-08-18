София Ротару не захотела выступить на фестивале в поддержку Украины

В июле 2023 года в Юрмале прошел фестиваль "Laima Rendzezvous", часть средств с которого должна пойти на нужды Украины.

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76-летняя украинская певица София Ротару отказалась выступить на фестивале в поддержку Украины. Об этом рассказала латвийская исполнительница Лайма Вайкуле в недавнем интервью.

В июле Вайкуле организовала ежегодный фестиваль "Laima Rendzezvous" в Юрмале. И в 2023 году он был посвящен Украине, а часть собранных средств должна пойти на помощь нашей стране.

На мероприятии выступили многие звезды, среди которых украинцы — Оля Полякова, Макс Барских, Андрей Данилко (Верка Сердючка). Однако София Ротару на просьбу спеть на сцене в Юрмале отказалась, по словам Вайкуле.

"Ей, мне так показалось, никто не нужен, кроме семьи. Поэтому у нас нет такого, чтобы мы звонили друг другу каждый день. Мы говорили с ней. У нас достаточно близкие отношения — я многое знаю о ней, а она обо мне", — призналась латвийская звезда сцены.

Лайма Вайкуле добавила, что Ротару сейчас в безопасности.

"Придет время, надеюсь, и Софа приедет к нам, если захочет", — отметила Вайкуле.

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София Ротару

Напомним, в РФ на Софию Ротару написали донос за "помощь ВСУ".

Также Фокус писал о реакции Софии Ротару на падение вертолета в Броварах 18 января 2023 года, в результате чего погибло руководство МВД Украины.