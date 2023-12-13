РФ відбрала віллу в Софії Ротару

Співачка офіційно не коментує ситуацію зі своїм майном, яке перебуває на підконтрольній росіянам території.

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76-річна співачка Софія Ротару втратила свою нерухомість на території анексованого Криму в Ялті. Про це стало відомо з уст колишнього українського політика, а нині російського пропагандиста Олега Царьова.

За його словами, через відкриту підтримку Софії Ротару української армії вона втратила своє майно на території окупованого Криму. Так окупанти відібрали дороговартісну віллу, яка належала співачці.

Як заявив Царьов, так окупанти дали зрозуміти співачці, що вона обрала не той бік. Тому вирішили "націоналізувати" віллу на Ялтинській набережній.

Окупанти відібрали в Софії Ротару віллу в Криму Окупанти відібрали в Софії Ротару віллу в Криму Окупанти відібрали в Софії Ротару віллу в Криму

Звісно, все це відбулося офіційно в органах місцевої влади. Спонукало до таких дій окупантську владу відкрите пропагандування Софії Ротару військових ЗСУ. Оскільки 6 грудня співачка опублікувала на своїй офіційній сторінці в інстаграмі для привітання з днем Святого Миколая картинку, де Святий Миколай сидить на руках в українських захисників, у окупантів не було іншого вибору, як визнати її зрадницею.

Варто відзначити, що раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація, що нинішня влада Криму планує відібрати в співачки готель "Вілла Софія", яким вона володіє в Ялті. Нібито Ротару знала про такі плани окупантів і хотіла продати своє володіння, однак їй це не вдалося. Сама співачка ніяк не коментує ситуацію зі своєю нерухомістю.

За словами Царьова, російські окупанти таки забрали нерухомість Ротару та вже мають мету продати її, а отримані кошти відправити на підтримку своєї армії.

Варто відзначити, що раніше стало відомо, що окупанти продали квартиру, якою володів у Ялті Володимир Зеленський.

Нагадаємо, онук Софії Ротару, який незаконно виїхав із України, дав перше публічне інтервʼю.