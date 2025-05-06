Сергій Притула привітав маму з ювілеєм та показав фото, де йому 5 місяців

Громадський діяч і колишній ведучий Нового каналу Сергій Притула опублікував у соцмережах тепле привітання для своєї мами з нагоди її 70-річчя. До допису він додав архівне фото, зроблене у 1981 році, на якому зображені він, його брат і мама.

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Про це стало відомо із сторінки Instagram Сергія Притули.

За словами Сергія Притули, цей кадр було зроблено у листопаді 1981 року, коли його мамі було 26 років, йому – 5 місяців, а його брату – 4 роки.

Сергій Притула на руках у мами, поруч сидить брат Фото: Сергій Притула/ Instagram

"Сьогодні мамі 70. І дякую Богу, що свій ювілей вона зустрічає в доброму здоров’ї, приймаючи вітання з усього світу, кермуючи своїм стареньким "пижиком" і радіючи вже за успіхи онуків. Дякую за життя, за кращого у світі старшого брата і за наше виховання! Тобі ще правнуків колисати! Любимо тебе, Ма! З днем ​​народження!" — написав Притула.

У дописі він подякував мамі за життя, за виховання, підтримку та любов, а також висловив надію, що вона ще побачить правнуків.

"Мама – це вивчена з дитинства "У Вифлеємі новина". Мама – це в два голоси на кухні про "відважного гайового". Мама – це пробачити невдячним засранцям невдоволення від того, що Дід Мороз приніс під ялинку тільки олівці. Мама – це стояти на морозі на базарі в Югославії чи Польщі, щоб наступного разу були не тільки олівці", — написав Сергій Притула.

Нагадаємо, Валерій Залужний показав архівне фото з молодості. За кілька годин світлина Валерія Залужного зібрала понад 30 тисяч вподобань і близько тисячі поширень.

Фокус також раніше писав, що українська співачка Софія Ротару звернулася до покійної мами в її день народження та опублікувала архівний знімок. На фото Олександра Іванівна сиділа в сорочці та хустці за столом, на якому стояв букет півоній.