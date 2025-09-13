Сергей Притула показал подросших дочерей: что известно о его семье (фото)

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула похвастался старшей дочерью Соломией, которая вступила в скаутскую организацию "Пласт".

Семейными фотографиями шоумен и многодетный отец поделился в Instagram.

Притула показал фото 8-летней дочери в форме пластунки. Соломия обнимала младшую сестренку — 4-летнюю Стефанию.

Дочери Сергея Притулы Фото: Instagram @siriy_ua

"Отдавайте детей в Пласт! Соглашайтесь становиться воспитателями! Поздравляю всех с открытием пластового года", — отметил шоумен.

Сергей Притула с младшей дочерью Фото: Instagram @siriy_ua

А маленькая Стефания нарисовала карту Украины, принеся свое произведение на событие.

Их мамы рядом не было. Судя по всему, она присматривала за маленьким сыном Марком, который родился 1 августа.

Дочь Сергея Притулы Фото: Instagram @siriy_ua

Сергей Притула: личная жизнь

Шоумен десять лет женат на Екатерине Сопельник — она юрист по образованию, родом из Донецка. Пара познакомилась в 2009 году, а поженилась в 2015-м.

У Притулы уже четверо детей:

Дмитрий — сын от первого брака с Юлией Андрейчук.

— сын от первого брака с Юлией Андрейчук. Соломия — дочь от брака с Екатериной.

— дочь от брака с Екатериной. Стефания — родилась в 2021 году.

— родилась в 2021 году. Марко - родился 1 августа 2025 года.

