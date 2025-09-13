Сергій Притула показав підрослих доньок: що відомо про його сімʼю (фото)
Український телеведучий та волонтер Сергій Притула похизувався старшою дочкою Соломією, яка вступила до скаутської організації "Пласт".
Сімейними світлинами шоумен та багатодітний батько поділився в Instagram.
Притула показав фото 8-річної доньки у формі пластунки. Соломія обіймала молодшу сестричку — 4-річну Стефанію.
"Віддавайте дітей у Пласт! Зголошуйтесь ставати виховниками! Вітаю усіх з відкриттям пластового року", — зазначив шоумен.
А маленька Стефанія намалювала карту України, принісши свій витвір на подію.
Їхньої мами поруч не було. Судячи з усього, вона доглядала за маленьким сином Марком, який народився 1 серпня.
Сергій Притула: особисте життя
Шоумен десять років одружений з Катериною Сопельник — вона юристка за освітою, родом із Донецька. Пара познайомилася у 2009 році, а одружилася у 2015-му.
У Притули вже четверо дітей:
- Дмитро — син від першого шлюбу з Юлією Андрійчук.
- Соломія — донька від шлюбу з Катериною.
- Стефанія — народилася у 2021 році.
- Марко — народився 1 серпня 2025 року.
