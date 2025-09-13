Підтримайте нас RU
Стиль життя

Сергій Притула показав підрослих доньок: що відомо про його сімʼю (фото)

Сергій Притула показав двох доньок
Сергій Притула | Фото: Instagram @siriy_ua

Український телеведучий та волонтер Сергій Притула похизувався старшою дочкою Соломією, яка вступила до скаутської організації "Пласт".

Сімейними світлинами шоумен та багатодітний батько поділився в Instagram.

Притула показав фото 8-річної доньки у формі пластунки. Соломія обіймала молодшу сестричку — 4-річну Стефанію.

Доньки Сергія Притули
Доньки Сергія Притули
Фото: Instagram @siriy_ua

"Віддавайте дітей у Пласт! Зголошуйтесь ставати виховниками! Вітаю усіх з відкриттям пластового року", — зазначив шоумен.

Сергій Притула з меншою донькою
Сергій Притула з меншою донькою
Фото: Instagram @siriy_ua

А маленька Стефанія намалювала карту України, принісши свій витвір на подію.

Їхньої мами поруч не було. Судячи з усього, вона доглядала за маленьким сином Марком, який народився 1 серпня.

Донька Сергія Притули
Донька Сергія Притули
Фото: Instagram @siriy_ua

Сергій Притула: особисте життя

Шоумен десять років одружений з Катериною Сопельник — вона юристка за освітою, родом із Донецька. Пара познайомилася у 2009 році, а одружилася у 2015-му.

У Притули вже четверо дітей:

  • Дмитро — син від першого шлюбу з Юлією Андрійчук.
  • Соломія — донька від шлюбу з Катериною.
  • Стефанія — народилася у 2021 році.
  • Марко — народився 1 серпня 2025 року.

