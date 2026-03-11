"Писав про фашистів": Притула пригадав останню розмову з Молочним

Стосунки акторів Сергія Притули та Андрія Молочного пройшли шлях від легендарного дуету в шоу "Файна Юкрайна" до повної ідеологічної прірви. Перший став одним з провідних волонтерів України, в той час як другий, за чутками, переїхав до РФ і оскандалив себе заявами про "фашистів на вулицях Києва".

Притула прийшов на інтервʼю до Романа Кравця. У програмі "Дивись" шоумен та волонтер пригадав один зі своїх легендарних проєктів та колишнього колегу по екрану.

Сергій Притула про Андрія Молочного

Кравець запитав свого гостя про проєкт "Файна Юкрайна".

"Він має дуже гіркий післясмак, тому що дуже успішна робота в кадрі з паном Молочним вона ж не мала нічого спільного поза знімальним майданчиком. Це були дуже полярні світогляди. Мій і його", — відповів Притула.

Ексшоумен наголосив, що не заперечує того, що Молочний — дуже хороший актор.

"Просто це були два дуже сильних юніта в контексті гумору", — вважає волонтер.

Втім, Молочний зганьбився як громадянин України.

"Безумовно, максимально талановитий актор і комедіант Андрій Молочний виявився далеко не найкращим громадянином України. В нього була радянська базова прошивка. "Та ми с рускімі адін народ". Це про нього. Дуже тривале перебування в Росії точно не пішло на виправлення цих поглядів. І фінальна ця істерика, коли він там писав про фашистів. І я такий: "Ну, все, чувак, ти поплив вже повністю". Мене дуже часто просто намагаються зшити з Молочним в негативному світлі", — зазначив Сергій Притула.

Він наголосив, що вони справді працювали разом, але розбіжності у світогляді були колосальні.

Андрій Молочний та Сергій Притула у "Файна Юкрайна" Фото: YouTube

Остання розмова

Молочний та Притула спілкувалися востаннє у 2022 році.

"Мав час і натхнення і я його набрав. Запитатися про його позицію. Чи не здається йому, що настав час засудити російську агресію, якось своє ставлення до того, що нас вбивають, висловити", — зазначив волонтер.

Втім, Молочний накинувся на колишнього колегу з обвинуваченнями. За його словами, через висміювання Притулою його позиції, дітей актора начебто цькували в школі.

"Здогадатися, що, можливо, якесь цькування дітей було, тому що в них тато ватнік, він не усвідомив цього", — каже Притула.

Кравець спитав, чи Притулі по-людськи шкода ексколегу.

"Ні. Це був його свідомий вибір так жити і мати такий світогляд. І не хотіти еволюціонувати", — відповів той.

Андрій Молочний Фото: Відкриті джерела

