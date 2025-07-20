У лікарні Києва померла жінка, яку збив співробітник прокуратури

Поряд із жінкою, яку збив працівник прокуратури в Києві, виявилися люди, які вміли надавати першу домедичну допомогу. На жаль, постраждала померла у лікарні.

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Після дорожньо-транспортної пригоди на Великій Васильківській, під час якої співробітник прокуратури збив жінку на тротуарі та втік, поруч виявилися люди з важливими навичками, повідомила волонтерка Ганна Манухіна.

За її словами, поруч із місцем події було як мінімум четверо людей з аптечками та турнікетами, які вміли надавати першу домедичну допомогу.

Генеральний прокурор Олександр Кравченко своєю чергою повідомив, що постраждала, на жаль, померла в лікарні.

Він уточнив, що Андрій Молочний, який у стані алкогольного сп’яніння збив жінку та намагався втекти, є державним службовцем відомства, але не прокурором.

Чоловіку вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини.

"Результат обстеження — 1,77 проміле", — повідомив генпрокурор, додавши, що сторона обвинувачення наполягатиме на застосуванні запобіжного заходу терміном на 60 діб у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Олександр Кравченко повідомив, що як старший групи прокурорів особисто контролює хід справи, починаючи з обрання запобіжного заходу. Також він підтримуватиме обвинувачення в суді.

Нагадаємо, інцидент стався 19 липня близько 23:35 у Голосіївському районі. Працівник прокуратури здійснив наїзд на жінку на пішохідній зоні по вул. Велика Васильківська, кинув машину та втік з місця пригоди.

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